新华社北京12月9日电 题：总体保持平稳 低位运行态势有望缓解——解读11月份物价数据

新华社记者魏玉坤

国家统计局9日发布的数据显示，今年前11个月，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.3%，其中11月份，受食品、能源价格波动下行等因素影响，CPI同比下降0.5%，降幅比上月扩大0.3个百分点，但扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅与上月相同，继续保持温和上涨。国内物价运行总体保持平稳。

在我国CPI“篮子”商品中，食品占比较高。11月份，食品价格同比下降4.2%，降幅略扩大0.2个百分点。食品中，猪肉价格下降31.8%，降幅扩大1.7个百分点；鲜果价格上涨2.7%，涨幅扩大0.5个百分点。

从环比来看，11月份，食品价格环比下降0.9%，降幅超季节性水平（近十年同期平均水平）0.8个百分点。国家统计局城市司首席统计师董莉娟分析，因11月份全国大部分地区平均气温较常年同期偏高，利于农产品生产储运，鲜菜、鸡蛋和水产品等鲜活食品价格分别下降4.1%、3.1%和1.6%，降幅均超季节性水平；生猪出栏量有所增加，加之天气偏暖部分腌腊需求延后，猪肉价格超季节性回落，下降3%；鲜果价格季节性上涨1.9%。

统计数据显示，11月份，非食品价格同比上涨0.4%，涨幅回落0.3个百分点；环比下降0.4%。

董莉娟分析，11月份，受国际油价下行影响，国内汽油价格环比下降2.8%，为今年以来最大降幅；冬装新品上市，服装价格环比上涨0.6%；旅游出行进入淡季，飞机票、宾馆住宿、旅游和交通工具租赁费价格环比分别下降12.4%、8.7%、5.9%和2.8%。

从工业生产者价格看，11月份，受国际油价回落、部分工业品市场需求偏弱等因素影响，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降3%，降幅比上月扩大0.4个百分点；环比由上月持平转为下降0.3%。

具体来看，11月份，国际油价下行，带动国内石油和天然气开采业、石油煤炭及其他燃料加工业价格环比分别下降2.8%、2.5%，合计影响PPI环比下降约0.13个百分点，占总降幅的四成多。煤炭和天然气需求季节性增加，燃气生产和供应业价格环比上涨1.4%，煤炭开采和洗选业价格环比上涨0.3%。重大项目建设稳步推进，水泥制造价格环比上涨1.4%，黑色金属冶炼和压延加工业价格环比上涨1.1%。

今年以来，国内物价总体呈低位运行态势。中国人民银行日前发布的2023年第三季度中国货币政策执行报告指出，物价短期还将维持低位，未来将回归常态水平。中长期看，我国经济供需总体平衡，货币政策保持稳健，居民通胀预期平稳，不存在长期通缩或通胀的基础。

国家发展改革委将会同有关部门启动年内第三批中央猪肉储备收储工作，推动生猪价格合理回升；广东、四川、辽宁等多地密集发放新一轮消费券，抢抓年末消费旺季；重点电商平台如美团小象超市在入冬后增加牛羊肉、鲜活水产等应季生鲜食材供应，并在运营城市开设更多服务站点，满足市民“一站式”购齐的即时消费需求……近期，各方协同发力，推动消费需求持续回暖，保障物价平稳运行。

最新公布的一系列数据，释放需求回暖、市场信心稳步增强的鲜明信号：11月份，中国电商物流指数为113.1点，比上月环比提高1.2点；中国物流业景气指数升至53.3%，其中新订单指数为53.4%，较上月回升0.6个百分点；中国仓储指数升至52.2%，其中新订单指数升至53%，重回扩张区间；制造业生产经营活动预期指数升至55.8%，继续位于较高景气区间。

国家统计局新闻发言人刘爱华此前表示，从需求变化来看，商品和服务的需求都在持续恢复。从货币条件看，市场流动性总体合理充裕。基于这些因素判断，价格低位运行的状况将会逐步缓解。

(责编：袁勃、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经