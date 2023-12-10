陈晨

原标题：农业农村部：做好强降雪和低温雨雪冰冻天气防范

从农业农村部获悉，据中国气象局预计，受较强冷空气影响，12月9日至11日、14日至17日，我国中东部大部将出现两次大范围雨雪天气过程，并伴有持续降温，最低气温0℃线将南压到湖北中部至苏皖北部一带。华北、黄淮、东北中南部、西北东部有小到中雪或雨夹雪，局地大到暴雪。华北黄淮强降雪落区重叠，降雪量有一定极端性，将给冬季农业生产安全和农产品稳价保供带来不利影响。对此，农业农村部高度重视，紧急部署防范工作，要求各级农业农村部门立足抗灾夺丰收，主动作为，科学应对，确保冬季农业生产发展稳定。

此次天气过程覆盖范围广、降温幅度大、局地雨雪量大，可能造成部分旺长、晚播弱苗冬小麦和冬油菜受冻，局部老旧设施大棚受损，设施蔬菜、幼仔畜、水产品生长受到影响，鲜活农产品运输受阻。农业农村部要求各级农业农村部门加强组织领导，强化责任担当，紧盯可能出现的灾害，分区分类施策，精准精细指导，切实减轻灾害影响；第一时间将预警信息和应对措施通知到生产主体，主动避灾、科学防灾；组织专家制定完善科学防冻抗寒技术方案，根据需要派出工作组和专家小分队，深入生产一线指导落实防寒抗冻措施；密切关注市场动态，及时发布供求信息，指导农民适时采收成熟农产品，保障市场供应，确保农产品市场价格基本平稳。

(责编：申佳平、杨迪)

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