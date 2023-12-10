本报记者 张国圣 李宏 黄汉鑫

原标题：重庆：激活小集市 服务大民生

办好一件实事，温暖一片人心。今年以来，重庆各区县坚持把为民服务贯穿始终，提高服务群众的自觉性和能力本领，加大民生保障力度，健全为民服务长效机制。一些区县从群众身边事着手，培育激活了一批服务民生的“小集市”。

璧山区大路街道有一块闲置土地，不仅环境脏乱差，而且味道难闻。大路街道通过“四下基层”倾听居民意见建议，扎实调研后决定在这里建设璧北农副产品集散中心，既盘活整治好闲置土地，又解决原有农贸市场设施老旧、摊位不足的问题。新建成的璧北农副产品集散中心以特色创意集市和新型活力夜市拓展消费新场景，很快集聚了250户商家和10家品牌餐饮店。

铜梁区龙城天街商圈管委会和区城管局、辖区街道通过现场办公收集民意，共同制定实施商圈会展外摆场地管理办法，在商圈划出免费特色摊位区，增派专门的保洁人员维持环境卫生。居住在商圈附近的谭睿申请了一个夜市卖花的摊位，她说：“现在的商圈更有人气，也更有‘烟火气’。到夜市卖卖花，既能增加一点收入，又能照顾家里。”

永川区将优化乡镇消费环境纳入重点调研课题，指导青峰镇胡豆坪村使用集体资金购买农贸市场并完善周边业态，不仅改善了场镇的整体环境，而且还让胡豆坪村和青峰场社区直接增收超过10万元。永川区凤凰惠民夜市现在已经成为远近闻名的网红夜市，小吃摊主钟流杨说，整改后的夜市人车分流，摊位摆放有序，人气更旺了，现在每周光卤鸡爪就能卖35公斤，收益自然更好了。

渝东南武陵山区依托特色地域文化打造文旅融合消费场景，受到游客和本地居民欢迎。彭水苗族土家族自治县针对农民反映的农特产品销售难问题，通过招商引资组建农特产品展销中心，展示推介200多种农特产品、“非遗”文创产品和乡村旅游，两个多月已通过“线上+线下”渠道帮助农民实现销售收入500余万元。

酉阳土家族苗族自治县有一条全长1.3公里，集“市井人家、州府遗韵、店铺林立、土司风情”于一体的酉州古城步行街。日前，酉阳又根据群众建议推出“民谣音乐周 桃源优惠季”和古城步行街“坝坝茶商圈”。

秀山土家族苗族自治县聚焦“城市对青年更友好，青年在城市更有为”，开办了包括志愿服务、青年创意、闲置物交换三大区域的“有趣游园会——秀山青春集市”，为游客和当地居民提供特色美食、非遗、民俗、购物娱乐等一站式消费体验。

小集市汇聚了市井长巷的烟火气，也成为就业服务的新平台。日前，合川区在各个民生集市建成就业创业服务便民超市178个，还在人流量大的集市建设了零工市场和零工驿站，两个多月以来已帮助523名特殊困难群众实现就业。

涪陵区马鞍山街道辖区有3所学校，街道通过政府搭建平台、摊位业主自治、部门和社区参与管理的方式，建立“共建、共治、共享”的万汇路夜市，300多位居民在夜市实现了就近就业。

位于九龙坡区华岩镇的民安华福社区有5.1万居民，是重庆最大的公租房社区。日前，华岩镇增设“创业苗圃”摊位、拓展“巧手梦工坊”组装业务。居民“家门口的集市”更活跃了，“家门口就业”的居民也增加了5400多人。

（本报记者 张国圣 李宏 黄汉鑫）

(责编：申佳平、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经