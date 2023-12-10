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国际油价回落等因素叠加 11月份中国PPI同比降幅扩大

王恩博
2023年12月10日08:29 | 来源：中国新闻网
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原标题：国际油价回落等因素叠加 11月份中国PPI同比降幅扩大

受国际油价回落、部分工业品市场需求偏弱等因素影响，11月份中国工业生产者出厂价格指数(PPI)同比降幅扩大，环比由平转降。

中国国家统计局9日公布的数据显示，11月份，中国PPI同比下降3.0%，降幅比上月扩大0.4个百分点。其中，生产资料价格下降3.4%，降幅扩大0.4个百分点；生活资料价格下降1.2%，降幅扩大0.3个百分点。

主要行业中，石油和天然气开采业价格由上月上涨1.7%转为下降3.3%；煤炭开采和洗选业、非金属矿物制品业、石油煤炭及其他燃料加工业价格降幅在6.3%—15.8%之间，均有扩大。

从环比看，11月份PPI由上月持平转为下降0.3%。其中，生产资料价格由上月上涨0.1%转为下降0.3%；生活资料价格下降0.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点。

具体而言，国际油价下行，带动中国石油和天然气开采业、石油煤炭及其他燃料加工业价格分别下降2.8%、2.5%，合计影响PPI环比下降约0.13个百分点，占总降幅的四成多。重大项目建设稳步推进，水泥制造价格上涨1.4%，黑色金属冶炼和压延加工业价格上涨1.1%。

中国民生银行首席经济学家温彬分析称，11月国际大宗商品整体回落，受美国就业、通胀数据先后走弱影响，衰退交易主导当月国际大宗商品走势，能源与部分金属价格整体回落。受上游国际价格传导和下游需求不足影响，中国工业品价格整体表现偏弱。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，去年同期基数抬升亦对本月PPI形成拖累。结合消费者物价表现看，目前中国工业品需求仍偏弱，未来需进一步推动消费和内需稳步恢复。

(责编：申佳平、杨迪)
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