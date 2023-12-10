陈杭

原标题：北京明年拟新建20万个电动自行车充电设施接口

北京积极推进电动自行车充电设施建设，截至目前，全市已累计建成电动自行车充电设施接口95万个，车桩配比约为1:3.5。北京将持续填平补齐充电设施缺口，跟踪分析市民诉求，重点关注住宅小区、平房院落、城乡结合部等区域，及时增建、补建充电设施，满足室外充电需要，2024年拟新建20万个充电设施接口。

图为北京市冬春防火工作新闻发布会。北京市政府新闻办供图

今年11月至明年3月集中开展冬春火灾防范

北京市消防救援总队总工程师李云浩在8日举行的一场发布会上表示，冬春季节天气寒冷、风干物燥，广大民众生产生活用火、用油、用气、用电增多，元旦、春节、元宵等传统节日和大型活动集中，餐饮娱乐、促销展销、年会灯会等庆祝活动多，休假探亲、旅游出行等交通活动频繁。部分生产经营、建设施工活动“抢工期、赶进度”，容易出现人员疲劳、设备超负荷运行、违章动火作业等问题，生产经营、厂房库房、物流快递不安全用火用电等问题增多，各类火灾风险明显增大，历来是火灾多发季节，是火灾防控的重点时期。

李云浩表示，今年11月至明年3月，北京集中开展冬春火灾防范工作，请全市各机关、团体、企事业单位和广大民众认真履行消防安全职责义务，做好冬春季防火工作，守护民众生命财产安全，共同维护首都安全稳定。

2024年拟新建20万个电动自行车充电设施接口

北京市城市管理委副主任、新闻发言人李如刚在发布会上表示，近年来，随着电动自行车保有量持续快速增长，市民对安全充电的需求也逐渐增加。北京积极推进电动自行车充电设施建设，截至目前，全市已累计建成电动自行车充电设施接口95万个，车桩配比约为1:3.5。目前，居住区电动自行车充电设施建设受电力条件、建设选址等原因，仍然存在布局不够均衡、部分企业运营维护不到位或未能公示价格收费现象。

李如刚表示，明年北京市城市管理委将会同相关部门加大力度，重点加强以下四方面工作：一是持续填平补齐充电设施缺口。跟踪分析市民诉求，重点关注住宅小区、平房院落、城乡结合部等区域，及时增建、补建充电设施，满足室外充电需要。2024年拟新建20万个充电设施接口。

二是全面开展充电设施安全普查消隐。在全市范围内对已有充电设施，特别是建设年限较长不能用、不好用的设施开展全面安全普查，实施整体消隐和升级改造，保障市民室外安全充电。

三是持续提升充电设施服务水平。督促充电服务企业和物业管理单位加强充电设施及场地维护管理，加大巡查检查力度，不断提升充电设施安全水平和服务质量，明示价格，合理收费，为居民提供安全、优质的充电服务。

四是会同相关部门加强政策支撑。研究制定全面深化电动自行车全链条安全管控工作方案，会同相关部门进一步加强电动自行车全生命周期安全监管，完善部门间协调联动工作机制，切实强化工作合力。

李如刚提醒广大市民，请积极配合充电设施建设，正确使用和爱护充电设施，充满电以后及时挪车，方便他人充电，提高充电设施使用效率。

(责编：申佳平、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经