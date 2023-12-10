人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国自主研发的超大直径盾构机“京滨同心号”始发

丁静
2023年12月10日08:42 | 来源：新华网
小字号

原标题：我国自主研发的超大直径盾构机“京滨同心号”始发

记者从京津冀城际铁路投资有限公司获悉，8日，我国自主研发的超大直径盾构机“京滨同心号”从天津滨海国际机场1号隧道1号竖井始发，向着终点2号竖井方向掘进。

“京滨同心号”总长135米，总重约2800吨，开挖直径13.8米，开挖隧道可供高速铁路双线并行。这台机器将用于京滨城际下穿天津滨海国际机场区域的1号隧道施工。盾构隧道长约2923米，最大埋深约29.82米。盾构机始发后将依次下穿京津塘高速、津汉公路、北塘排污河、地铁2号线李明庄车辆段等关键点位，进入京滨城际天津滨海国际机场站。

由于地下土质较粘，且隧道开挖直径大，施工中容易出现沉降，施工方采取了多项措施防范风险。

研发特殊材料固化土体。中铁四局京滨铁路4标段隧道分部总工程师李安说，在一些地段，建设者把特殊的双液浆同步注入地层，约二三十秒便可把泥土像果冻一样凝固住，控制地表沉降，保证施工安全。

智能控制掘进中的沉降。中铁四局京滨铁路4标段隧道分部副总工程师李然说，“京滨同心号”可基于海量施工数据深度学习，形成更好的掘进控制参数。这样，地表沉降可大幅降低，轴线控制精度能显著提高。

机器人安装确保施工精度。盾构机每掘进约2米，后续台车会铺装箱涵及管片撑起隧道。李然说，一片宽约2米、长约12.2米的铁路箱涵重约38.2吨。过去依靠机器辅助人工安装，装一片至少要3个工人花费25分钟，采用自主研发的“六自由度自动调节箱涵拼装机器人”后，1个工人15分钟便可装好一片，误差不超0.5毫米。

京滨城际铁路是打造“轨道上的京津冀”的标志性工程。一期工程2022年建成通车，二期工程2022年11月开工建设，起自天津境内北辰站，经东丽、滨海新区，接入津秦高铁滨海西站和津潍高铁滨海站。建成后，将形成京津间第三条城际通道，进一步完善区域路网结构，助力京津冀协同发展。

(责编：申佳平、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“沿着邮路看中国”校园季发布会举办
　　人民网北京12月9日电 （王绍绍）近日，“邮遍美好新生活 沿着邮路看中国”校园季发布会在北京邮电大学举办。 “沿着邮路看中国”校园季发布会在北京邮电大学举办。…
全国智能网联汽车行业产教融合共同体正式成立
　　人民网北京12月9日电 （记者任妍）车联网和智能网联汽车是汽车、电子、信息通信和道路交通运输等行业深度融合的新型产业，是全球创新热点和未来发展制高点。12月7日至9日，第五届世界新能源汽车大会在海南海口召开。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部