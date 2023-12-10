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不再“看天吃饭”！揭秘“超级充电宝”如何让绿电“风光无限”？

2023年12月10日08:42 | 来源：央视新闻客户端
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原标题：不再“看天吃饭”！揭秘“超级充电宝”如何让绿电“风光无限”？

　　绿色是高质量发展的底色，其中以风电、光伏发电为代表的绿电，为经济社会发展带来了大量的清洁能源。不过，由于其“看天吃饭”的天然属性，光照足、风大，发电量就大，碰上阴天、无风天气，发电量就小，甚至发不了电。为了解决这一难题，在全国各地出现了一批新型储能项目，被形象地称为“超级充电宝”。这些“超级充电宝”是怎样运行的呢？

　　探访东北地区最大抽水蓄能电站

　　总台央视记者 张丛婧：这里是辽宁清原抽水蓄能电站，身旁这个建在大山里的水库，就是电站的主体部分，现在闸门已经打开，水正在流进山脚的另一个水库里，这看似普通的放水，其实正在发电。

　　抽水蓄能电站利用高低不同的地势，建上下两个水库，在电力富余时把低处的水用低谷电能抽到高处进行储能，在用电高峰时再把高处的水放下去发电保供，相当于一个“超级充电宝”。据了解，清原抽水蓄能电站总装机容量180万千瓦，设计年发电量30亿千瓦时，年抽水电量40亿千瓦时。

　　中国电建集团北京勘测设计研究院首席技术专家 姚宝永：我们这座电站上下水库的落差大约400米，巨大的高差就使得发电和储能的效率很高。

　　世界首座电热熔盐储能注汽试验站投产

　　除了传统的抽水蓄能，目前还有多种新型储能方式不断涌现。其中，世界首座电热熔盐储能注汽试验站，近日在辽河油田竣工投产。该试验站利用电网负荷低谷时的电加热熔盐，把电能转化为热能存储在液态熔盐内，再通过高温熔盐与水连续换热产生蒸汽，为周边的稠油热采井提供蒸汽。该站储能规模为15兆瓦。

　　全球首个“双塔一机”光热储能项目在建

　　而在甘肃瓜州，在建的全球首个“双塔一机”光热储能项目，利用将近3万块反射太阳光的定日镜，把太阳光的热能储存在吸热塔中的熔盐里，最终带动汽轮机发电。这样的发电不会受光照强度变化的影响，可以持续稳定生产电能。

　　全球单机功率最大电化学储能电站并网

　　在内蒙古，搭载全球单机功率最大的电化学储能电站日前成功并网，这一个个集装箱，就相当于一块块大电池，可以把电能高效储存起来，最多可储存60万度电，相当于200户家庭一年的用电量。

　　截至9月底 我国已建成投运新型储能项目居全球前列

　　最新数据显示，截至今年9月底，我国已建成投运新型储能项目累计装机规模达2123万千瓦，位居全球前列。

(责编：申佳平、杨迪)
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