原标题：我国最大商业地下石油储备项目开工建设

昨天（9日），我国最大商业地下石油储备项目全面开工建设，项目投用后，将实现进口原油的快速存储、加工消化和周转，为我国油气资源稳定供应提供保障。

我国最大商业地下石油储备项目开工建设

位于浙江宁波市北仑区大榭商储项目，由中国海油自主设计建造。包括300万立方米地下原油洞罐，以及地面原油储运和配套设施。大榭商储项目是在岩体中人工挖掘洞室储存原油，利用稳定地下水位压力形成地下水封，具有库容量大、安全、储品损耗少等优点。

中海油石化工程有限公司总经理 吴广增：项目采用自主研发的地下水封洞库洞室围岩稳定评价、全工况蓄水试验等关键核心技术，可保证地下原油洞罐50年长周期运营零检修。

地下水封洞库储存安全可靠 运营成本低

目前，我国石油商业储备主要有地面储罐和地下水封洞库储存两种方式。与地面储罐相比，地下水封洞库通常建设在地下一定深度，运营安全可靠，建设成本降低约20%、运营成本减少约50%，同等规模油库可节约建设用地约950亩，同时解决了油品蒸发损耗的问题，在绿色低碳环保方面有显著优势。

将为我国推进石油商业储备开辟新路径

中海石油化工进出口有限公司董事长 刘大平：项目2026年底建成投用后，将向华东及长江沿线提供稳定的原油供应，对于进一步促进当地石油供需动态平衡、应对能源供应重大突发事件以及丰富能源行业数字化转型实践具有重要意义。

据统计，全球范围已建成200多座地下水封洞库，我国自20世纪70年代开始研究、建造地下水封洞库，2000年以后进入高速发展期，经过二十几年的技术积累，首次将地下水封洞库技术用于大榭商储项目，将为我国推进石油商业储备开辟新的路径，对保障经济的持续快速协调发展有着重要意义。

(责编：申佳平、杨迪)

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