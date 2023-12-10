人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国最大商业地下石油储备项目开工建设

2023年12月10日08:42 | 来源：央视新闻客户端
小字号

原标题：我国最大商业地下石油储备项目开工建设

　　昨天（9日），我国最大商业地下石油储备项目全面开工建设，项目投用后，将实现进口原油的快速存储、加工消化和周转，为我国油气资源稳定供应提供保障。

　　我国最大商业地下石油储备项目开工建设

　　位于浙江宁波市北仑区大榭商储项目，由中国海油自主设计建造。包括300万立方米地下原油洞罐，以及地面原油储运和配套设施。大榭商储项目是在岩体中人工挖掘洞室储存原油，利用稳定地下水位压力形成地下水封，具有库容量大、安全、储品损耗少等优点。

　　中海油石化工程有限公司总经理 吴广增：项目采用自主研发的地下水封洞库洞室围岩稳定评价、全工况蓄水试验等关键核心技术，可保证地下原油洞罐50年长周期运营零检修。

　　地下水封洞库储存安全可靠 运营成本低

　　目前，我国石油商业储备主要有地面储罐和地下水封洞库储存两种方式。与地面储罐相比，地下水封洞库通常建设在地下一定深度，运营安全可靠，建设成本降低约20%、运营成本减少约50%，同等规模油库可节约建设用地约950亩，同时解决了油品蒸发损耗的问题，在绿色低碳环保方面有显著优势。

　　将为我国推进石油商业储备开辟新路径

　　中海石油化工进出口有限公司董事长 刘大平：项目2026年底建成投用后，将向华东及长江沿线提供稳定的原油供应，对于进一步促进当地石油供需动态平衡、应对能源供应重大突发事件以及丰富能源行业数字化转型实践具有重要意义。

　　据统计，全球范围已建成200多座地下水封洞库，我国自20世纪70年代开始研究、建造地下水封洞库，2000年以后进入高速发展期，经过二十几年的技术积累，首次将地下水封洞库技术用于大榭商储项目，将为我国推进石油商业储备开辟新的路径，对保障经济的持续快速协调发展有着重要意义。

(责编：申佳平、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“沿着邮路看中国”校园季发布会举办
　　人民网北京12月9日电 （王绍绍）近日，“邮遍美好新生活 沿着邮路看中国”校园季发布会在北京邮电大学举办。 “沿着邮路看中国”校园季发布会在北京邮电大学举办。…
全国智能网联汽车行业产教融合共同体正式成立
　　人民网北京12月9日电 （记者任妍）车联网和智能网联汽车是汽车、电子、信息通信和道路交通运输等行业深度融合的新型产业，是全球创新热点和未来发展制高点。12月7日至9日，第五届世界新能源汽车大会在海南海口召开。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部