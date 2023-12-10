人民网记者 乔雪峰

当前，随着经济社会的发展和人民生活水平的提高，越来越多的人会选择航空出行，航空出行已经成为大众化的交通运输方式，旅客对民航服务种类、服务范围、服务水平的要求也越来越高，航班延误也成为旅客一直关注的话题。

今冬以来，我国各地出现断崖式降温，东北、华北多地一夜入冬，南方大部也从盛夏一秒切换到深秋，黑龙江、内蒙古等地还出现特大暴雪或暴风雪。

这些极端天气势必会对飞机起降带来极大影响，进而影响航班的正常运行，对民众选择民航出行带来不便。那么，冬季冰雪天气会对航班造成什么影响？民航部门会如何保障极端天气下航班安全有序运行，并把对旅客的影响降到最低，让旅客能够按时便捷出行呢？近日，记者就此采访了首都机场运行控制中心运行规划业务经理杨涛和首都机场运行控制中心运行规划主管严海峰进行了解读。

“遇到特殊天气等对航班运行产生比较大影响的一些事件时，我们会根据运行影响程度，及时启动应急响应机制，联同空管、航司及各保障单位，重点针对天气发展趋势、航班积压宕延、正常性水平及预计消除滞留恢复常态运行需要的时间等多种因素，制定应对策略，最大限度减少不利条件对航班正常运行的影响。”杨涛接受记者采访时表示，当应急会商机制启动时，首都机场运管委组织各单位保障人员，及时共享运行变化信息，联合组织开展航班调时、航班放行排序以及突发事件的应对工作；同时加强对航班全链条保障流程的实时监控与协调，重点保障长时间延误航班和旅客长时间机上等待航班的优先起飞。

杨涛进一步指出，当前在民航快速复苏的大形势下，首都机场全力调整运行资源，尽量满足社会民众出行需求和航空公司的经营需要，做到“应飞尽飞”。

降雪常常伴随低云高、低能见度的不良条件，当云高和能见度不能满足航空公司的标准时，飞机将无法正常起降，同时降雪导致的地面积雪、结冰都会影响航班运行，这些都会导致航班延误或备降。

杨涛表示，遇到冰雪天气时，气象部门会提前一周左右时间发布预警，接到预警后，各保障单位将针对人员备勤、设备车辆、物资储备等进行提前部署安排。降雪到来前一天，主要做三部分工作，第一是进行气象会商，对天气信息进行综合研判，从气象角度考虑降雪的时间段和时长、风向变化等方面因素对旅客出行和机场生产运行造成的影响。

第二是预战术策略，当降雪来临时，对机场应该怎么除雪、怎么保证航班正常等多方面做一个总体部署。部署通常包括三个层面，一是结合第二天航班的除冰需求、除冰能力和道面除雪计划，对航班计划进行动态调整；二是明确机制启动时间、除冰模式等，比如说几点启动运管委一级响应机制，几点开展除冰作业等。再有就是提前研判，对第二天的航班运行情况是否需要发布限制措施，以及可能存在的一些突发情况进行提前研判，及时应对。

第三是针对前一日做出的航班调整策略，首都机场运管委在当天会根据实际降雪情况、风向以及运行资源变化等因素灵活应变，及时制定临时调整方案，以便更贴合实际的情况。

此外，在整个过程中，首都机场运管委除了航班监控，每小时开展一次的航班放行以及应对突发情况之外，还需要把相关信息进行汇总，及时传达给各个保障层级的人员，让大家对实时保障情况做到“心中有数”。降雪结束后，运管委会第一时间将除冰保障数据以及保障过程中的除冰问题进行复盘总结，为后续降雪期间航班保障效率提升打好坚实基础。

降雪天气条件下，飞机的机身表面往往被冰雪覆盖，而飞机的一些关键表面（如机翼前缘、尾翼等）如果携带冰雪起飞，不仅会影响飞机的气动性能，还有可能危及航空安全。所以，在冬季运行航班时，起飞前经常需要进行飞机除冰的工作。根据飞机被冰雪覆盖的情况以及机场保障能力的不同，可能会造成不同程度的延误。

“降雪天气下，航空器必须要除冰，导致航空器保障的整个环节时间变长，机场保障能力跟平常相比就会下降。”严海峰表示，本来一小时可以排50架次起飞，但是因为天气原因，一小时只能排30架次，那么剩下的20架次航班就需要顺延到下一个时段，或者更后时段，这就引发了航班延误，从航空公司的角度来说，就会考虑这些航班是不是要进行一些合并或取消，比如都是北京去上海的航班，客座率都只有30%或者40%，那这两个航班是不是可以合并？一旦合并，意味着其中一个航班要取消。

据严海峰介绍，为了缓解降雪对旅客的影响，全力保障每一架飞机的平安起飞和每一位旅客的顺畅出行，首都机场运管委在降雪的前一天会组织航空公司等单位会商沟通，并对部分航班进行调整，这些调整都会至少提前6小时告知乘客，便于旅客掌握最新航班信息，及时调整行程安排。

保障航班安全有序运行和旅客顺利出行只是首都机场运管委工作的一个缩影。据杨涛介绍，2009年首都机场成立运管委的初衷，是以“加强信息共享，维持机场运行秩序”为目标，重点在应对突发事件和大面积航班延误方面发挥积极作用。而现在经过多年的发展，首都机场运管委以航班正常作为首都机场运行品质的核心，提升机场整体运行效率，让机场运行的更顺畅有序，进一步提高机场运行服务水平。

自成立以来，首都机场在运行环境日趋复杂、运行资源日益紧张的情况下快速发展，运行效率不断提高。今年，随着乙类乙管政策实施，首都机场航班和旅客量也得到了快速恢复，日均航班超过1100架次，旅客超过16万人次，始发航班正常率达89.96%，放行正常率达88.87%。后续首都机场运管委将持续规范航班运行、创新协同机制，为旅客顺畅出行保驾护航。

(责编：申佳平、高雷)

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