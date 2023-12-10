人民网北京12月10日电 （记者夏晓伦）配电网作为电网的“神经末梢”，连接着电力主网和千家万户。新型电力系统建设下，配电网发挥着能源配置枢纽的作用，发展建设使命责任重大。

“面对分布式光伏、电动汽车、储能、虚拟电厂等电力新生态，配电网形态业态发生重大转变，系统运行面临的不确定性因素更多、程度更强，要深挖配网端灵活性资源，开展配电网投资优化，增强电力系统柔性调节能力，提升电网投资综合效益。”国网浙江经研院资产评价中心室主任刘福炎表示。

刘福炎说，新能源高比例渗透和新型负荷广泛接入电力系统形势下，深化理论与技术创新支撑电力系统安全高效运行，保障国家能源电力安全稳定作用愈发显著。配电网作为构建新型电力系统的重要基础，运行特性逐步由“源随荷动”向源网荷储多元协同互动转变，电网企业深化配电网建设，推动加快构建新型电力系统意义重大。

如何深入挖掘灵活性资源潜力，助力配电网投资优化，推动新型配电网高质量发展，国网浙江经研院资产评价中心研究专责应琪提出四方面建议：

一是要深度辨识灵活性资源。以灵活性资源多元化类型、多样化场景典型行为特征为切入，挖掘灵活性资源信息数据，设计灵活性资源多类型、多场景潜力测算方法，综合评估多元灵活资源互动响应能力，全面深入挖掘灵活性资源潜力与资源价值。

二是要考虑灵活性资源优化配电网规划。从灵活资源耦合角度出发，融合灵活性资源渗透特征，面向新型配电网系统规划提升资源耦合价值与灵活互动性，创新构建电力平衡与功率平衡分析方法，设计配电网站线布局优化技术，深化提升配电网规划统筹考量。

三是要多目标统筹优化配电网投资。统筹兼顾“安全-经济-低碳”三元目标，依托配电网投资项目目标驱动，结合投资能力与限额约束，融合配电网投资项目组合优选与价值驱动综合效应，构建配电网投资项目组合优化模型，切实反映配电网投资项目目标导向与约束场景，为科学决策投资项目组合方案提供技术指导与决策参考。

四是要定制化评估配电网投资成效。综合考量灵活性资源要素多元化发展驱动下配电网投入产出实施差异，依托配电网画像分类技术，凝练配电网投资成效评估指标，建立配电网投入产出成效评估模型，构建配电网画像差异化投资成效评估闭环管理体系，形成面向灵活性资源耦合下配电网投资优化提升为目标的新型配电网投资关键环节优化与支撑技术。

刘福炎还介绍，研究院创新构建了“灵活性资源识别评估-耦合规划优化-项目组合优选-投资成效评估”的配电网投资集成优化体系，技术上深入辨识评估灵活性资源潜力，优化灵活性资源耦合下的配电网规划，经济上平衡“安全-经济-低碳”三元约束，提出多目标最优的投资策略与成效评估闭环管理体系，技术与经济融合，助力新型配电网规划投资质效提升。

(责编：申佳平、高雷)

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