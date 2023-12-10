人民网北京12月10日电 （记者许维娜）当前，我国游戏行业未成年人保护意识普遍提高，未成年人网络游戏防沉迷工作取得积极进展。据中国音数协游戏工委发布的《2022中国游戏产业未成年人保护进展报告》显示，每周游戏时间在3小时以内的未成年人（包含已不玩游戏的未成年人）占比增长至75%以上。

但同时，未成年人冒用监护人信息注册账号、要求家长“代过人脸”绕过“防沉迷”系统的案例也时有发生，由此也引发多起未成年人游戏充值退款纠纷。

业内人士指出，随着手机支付便利化、游戏下载渠道多元化、私下交易隐秘化，游戏企业该如何做好“守门人”，主动提升“防沉迷”系统的防控上限，协同产业各方全方位堵住未成年人“一掷千金”的缺口也成为社会各界面临的新问题。

近几年，国内游戏企业在合规的基础上，积极探索人脸识别验证、租号灰产打击等创新举措，防沉迷进展显著。多家游戏企业财报公布的未成年人用户数量、游戏时长、消费流水数据也呈大幅度减少趋势。但仍有部分未成年人通过“借壳游戏”“借壳充值”钻漏洞。

据了解，部分未成年人主要通过冒用监护人信息注册账号、利用私下购买账号等方式，“借壳”成年人的身份进行游戏，还有一些未成年人通过家长告知、或记住家长手机支付密码等方式完成游戏充值。

近日有报道称，家长联络群反映“蛋仔派对”游戏存在未成年人渠道服退款难，反映出了在未成年人登录审核环节、退款流程方面的一些问题。这些问题也对游戏企业在未成年人网络游戏防沉迷工作方面提出了更高的要求。

对此，平台方面回应称，推出全渠道接入高风险人群人脸识别机制、全平台设置未成年人退款专属客服入口、上线一键禁止充值、禁止游戏功能等“防沉迷”举措，并持续优化退款申请流程。

游戏“防沉迷”是系统性、长期性、社会性的重要工程。针对部分未成年人“借壳”成年人账号充值，引发的新型未成年人充值“退款难”问题，多位行业专家认为游戏企业、平台机构、家长、监管机构等各方都应在职责范围内做出努力，从不同角度出发共同解决新问题。

中国社会科学院大学互联网法治研究中心执行主任刘晓春表示，未成年人充值退款问题的核心治理难点，在于如何有效地识别出未成年人身份，尤其是存在家长协助验证的情况，除非未成年人主动通过身份证等方式直接披露身份。

“目前，国内还没有制定特别明确的标准。我们可以看到，平台企业实际上都有做出不同程度的努力，比如人脸识别技术。”刘晓春建议，平台还可以采取相应的技术措施、技术模型，增强算法去识别未成年人的能力。“希望将来，平台能够通过更有效、便捷的技术帮助家长快速掌握未成年人的游戏行为，并且及时做好引导，这样才能从根本上去治理这个社会难题。”

对于未成年人“借壳”退款难一事，北京云嘉律师事务所律师、中国互联网协会信用评价中心法律顾问赵占领表示，未成年人充值退款难，存在很多复杂性的因素，包括“账号转卖”甚至个别成年用户以未成年人充值为名进行退费等问题。对于相关的游戏企业来说，要做好技术防范和治理、及时地处理以及加强宣传教育工作，尤其是游戏企业在产品中设置一键禁止充值等功能，甚至可以在整个游戏行业进行倡导，并让广大家长知悉和用于事先防范，以更全面、更好地加强对于未成年人的保护。

未成年人的健康成长事关亿万家庭幸福安宁。未成年人网络保护备受关注，家、校、社协同育人的重要性也日益凸显。明年起施行的《未成年人网络保护条例》对有关政府部门和企业、学校、家庭、行业组织等各方职责做出了明确规定，推动社会各界形成共识与合力，共同守护孩子的网络安全。

(责编：申佳平、高雷)

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