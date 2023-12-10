人民网北京12月10日电 （记者车柯蒙）当前，中国新能源汽车市场蓬勃发展，汽车动力电池的回收管理备受关注。

据公开数据显示，到2025年，我国动力电池退役量将达82万吨，2028年后，这一数量将超过260万吨。随着中国新能源汽车销量的高速增长，如何规范、科学地处理海量的退役动力电池已成为产业关注的焦点。

近日，在2023世界新能源汽车大会上，宝马宣布：得益于宝马退役电池全生命周期管理体系的升级，每一块从BMW电动车上退役的动力电池，都将返回宝马供应链体系。

“我们承诺了要为客户提供‘绿色’的电动车，我们对此很认真地逐步落实各项措施。在过去6年间，我们不断完善动力电池管理与原材料闭环回收模式，让BMW电动车退役电池顺利踏上‘回家之路’。”宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高翔先生表示，“通过数字化手段，我们能‘跟踪’每一块电池；通过跟经销商的合作，我们希望让每一位宝马新能源车主都能享受更安心、省心、放心的电池售后及回收服务。”

据介绍，宝马在全力推进电动化转型的同时，一直致力于通过数字化手段完善动力电池的管理和回收模式。全新升级的管理平台打通了电池从生产到回收的全链条数据闭环，实现电池生产商、宝马研发、生产及销售系统、经销商、物流供应商、电池回收商等上下游各方的数据同步，通过高度集成的信息让每块电池的“行踪”都更加透明、可追溯。

在此过程中，宝马对动力电池的追踪已达到电芯级别，即每一块电池、每一套电池模组、每一个电池包都有专属编码。此外，在原有电池基本信息的基础上，更新后的平台更增加了电池健康状态监测，基于与清华大学合作开发的电池健康状态评估算法，可实现每30秒采集更新数据，利用海量的电池实时数据，结合电池种类参数、每次充放电电量、行驶里程等大数据评估电池寿命，并能将电池状态及时反馈宝马后台。

据介绍，动力电池中含有多种重金属元素，动力电池退役后，若不符合梯次利用的标准并且未经妥善处理，不仅将造成难以逆转的环境污染，还会大量浪费宝贵的原材料资源。

2022年，宝马集团与华友循环携手，率先打造了国产电动车动力电池原材料闭环回收模式。今年9月，双方合作升级，在华销售的BMW进口电动车也被纳入该体系。至此，在中国，退役动力电池原材料闭环回收的模式已覆盖全部BMW电动车型：即通过与华友循环的合作，对电池中镍、钴、锂等核心原材料高比例提炼，这些再生原材料将全数返回宝马国内电池生产体系用于新电池的生产制造，从而实现资源的循环利用。

据悉，这一举措还将有效减少矿产资源开采中70%的碳排放量，显著降低动力电池全生命周期的碳足迹。

与此同时，在满足国家标准的前提下，对于剩余容量较高的退役动力电池，宝马通过多种梯次利用模式使其“再就业”。此前，宝马集团与华友循环合作开发了退役动力电池在工厂叉车上梯次利用的场景，今年5月，宝马铁西工厂里达厂区正式启动运营绿电梯次储能项目，即BMW iX3退役电池模块被改造成为梯次储能柜，配合光伏组件，化身为 “绿色光储一体站”，以满足厂区日常用电需求。

(责编：申佳平、高雷)

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