12月8日，习近平总书记主持召开中央政治局会议，分析研究2024年经济工作是会议的一项重要内容。

今年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，会议用“回升向好”评价今年经济。对2024年经济工作，会议提出要坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”。

与2022年底中央政治局会议对2023年经济“稳字当头、稳中求进”定调有所不同，“以进促稳、先立后破”是今年的新提法。

“稳中求进、以进促稳、先立后破”这十二个字，蕴含着两对辩证关系：一对是“稳”与“进”，一对是“立”与“破”。把握好这两对辩证关系是做好明年经济工作的关键。

首先看“稳”与“进”。

对于我们这么大的经济体而言，保持经济的“稳”至关重要。只有保持经济在合理区间内发展，充分保障就业民生，才能从容化解风险挑战，在国际竞争中获得优势。简言之，“稳”是“进”的重要基础。

“继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策”“增强宏观政策取向一致性”“巩固外贸外资基本盘”“持续有效防范化解重点领域风险”“坚决守住不发生系统性风险的底线”……本次中央政治局会议提出一系列举措，扭住“稳”的关键点。

而“进”则是“稳”的目标，也为中国经济之“稳”提供持久的动力。正所谓“逆水行舟，不进则退”。

习近平总书记曾说：“‘稳’和‘进’要相互促进，经济社会平稳，才能为调整经济结构和深化改革开放创造稳定宏观环境；调整经济结构和深化改革开放取得实质性进展，才能为经济社会平稳运行创造良好预期。”

经济之“进”需要科技创新引领，也需要深化重点领域改革、扩大高水平对外开放来激发和释放发展动力。会议对“进”的发力点也进行了具体部署：

看产业——要以科技创新引领现代化产业体系建设，提升产业链供应链韧性和安全水平。

观民生——要着力扩大国内需求，形成消费和投资相互促进的良性循环。

话改革——要深化重点领域改革，为高质量发展持续注入强大动力。

各方面普遍认为，今年中央再次强调“稳中求进”，并提出“以进促稳”，说明“稳的基调更加明确”。

再来看“立”与“破”。

“立”与“破”是经济工作中的重要方法论，在实际工作中，把握好两者的关系至关重要。为寻求经济发展新动力，开拓经济发展新空间，打造经济发展新机制，必须正确处理“立”与“破”的辩证关系。

2022年全国两会上，习近平总书记在讲到实现“双碳”目标“要先立后破，而不能够未立先破”时曾打过一个形象比方——不能把手里吃饭的家伙先扔了，结果新的吃饭家伙还没拿到手，这不行。

这形象地阐明，“破”之前需要先想好怎么“立”。

那么具体到经济工作上，应该“立”什么，“破”什么？

长远来看，旧的经济发展方式、处于衰退阶段的行业是要破掉，但“破”的过程中要注意度的把握，要先把以科技创新为引领的新的经济拉动能力“立”起来。

此次会议多次提及科技相关内容，强调“推动高水平科技自立自强”，要“以科技创新引领现代化产业体系建设，提升产业链供应链韧性和安全水平”，这充分说明了科技创新在经济运行“立”的过程中，具有不容忽视的作用。

2023年4月28日召开的中央政治局会议对此有更详细的阐述。

当时的会议指出，要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系。比如：巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造；要重视通用人工智能发展，营造创新生态，重视防范风险；等等。

2024年将迎来中华人民共和国成立75周年，也是实施“十四五”规划的关键一年。只要我们深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平经济思想，把握好“稳中求进、以进促稳、先立后破”，就有信心在“稳”与“进”、“破”与“立”中实现更好发展。

（中央广播电视总台央视网）

(责编：徐婵、卫嘉)

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