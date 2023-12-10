你知道吗？今年前三季度，居民每消费100元钱，平均有46元是服务支出。

今年前10个月，全国服务零售额同比增长19%。前三季度，我国居民人均服务消费超过9000元，占居民消费支出的比重为46.1%，服务消费市场呈现出供需两旺的态势。

今年前三季度，我国最终消费支出拉动经济增长4.4个百分点，对经济增长贡献率是83.2%。

消费作为经济增长的第一拉动力，意味着老百姓的美好生活需要得到越来越多的满足，也表明中国经济具有强大的内生增长动力。

《新说中国经济》邀请国务院发展研究中心市场经济研究所副所长刘涛和你一起聊聊今年你有哪些新的服务消费？

监制｜刘鑫 席罗曦

制片人｜王宇 李雯婷

策划｜李雯婷 李纪炎

主编｜杨弘杨

编导｜梁佳惠

摄像｜范钊 杨德才 谢琳 胡潜

包装｜赵柠 刘羽琪 司小萌

动画｜樊振泽

剪辑｜杜弘扬 伍秋平

技术监制｜闫博

视觉统筹｜申珅

视觉｜林琳 黄楚洁

(责编：徐婵、卫嘉)

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