11月中国中小企业发展指数止跌回升
2023年12月10日15:43 | 来源：新华社
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记者12月10日从中国中小企业协会获悉，11月中小企业发展指数（SMEDI）为89.3，比上月回升0.2点，结束连续两个月下降局面，且高于2021年和2022年同期水平。
分行业指数6升1平1降。工业、建筑业、房地产业、批发零售业、社会服务业和信息传输计算机服务软件业指数比上月分别上升0.3、0.4、0.5、0.1、0.2和0.7点，交通运输邮政仓储业指数持平，住宿餐饮业指数下降0.2点。总体来看，高技术产业引领发展，信息传输计算机服务软件业市场、投入和效益状况改善；工业增势良好；接触性服务业增长放缓，住宿餐饮业综合经营、投入状况有所下降。
分项指数7升1平。宏观经济感受指数、综合经营指数、市场指数、成本指数、劳动力指数、投入指数和效益指数均止跌回升，比上月分别上升0.2、0.5、0.4、0.2、0.3、0.6和0.2点；资金指数由升转平。
分区域看，东部、中部、西部和东北地区中小企业发展指数分别为90.1、90.1、87.9和81.2，东部、中部和东北地区指数比上月分别上升0.3、0.2和0.2点，西部地区指数下降0.1点。（记者王雨萧）
(责编：徐婵、卫嘉)
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