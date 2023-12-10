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破浪前行 高质量发展迈出坚实步伐

追“智”逐“绿”迈向高端！我国现代化产业体系建设按下“加速键”

2023年12月10日15:52 | 来源：央视新闻客户端
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　　不久前，一家超级制造工厂在天津落成。在这里，用不了10秒钟，一台笔记本电脑就从产线上送出，年产量预计超过300万台。工厂的智能化产线长达120米，融合了物联网、数字孪生、智能算法、5G、AR等多重技术；屋顶上铺设了3万平方米的分布式光伏板，预计一年可为厂区减少碳排放3000吨。

　　这个超级制造工厂，集中折射出我国制造业更加智能、更显绿色、更趋融合的新趋势。这样的智能工厂在2023年大幅增加，全国已突破8000个，中国已成为全球最大的智能制造应用市场。

　　在江苏常州，记者看到，光伏板用机械臂拼装，24小时不间断；动力电池一出厂，就转运至远洋货船；新能源汽车每隔40秒就下线一辆，整车工厂2023年的产量比2022年翻番……这样一个合纵连横的新能源产业体系，支撑起当地工业利润和税收的“半壁江山”。

　　常州市发展和改革委员会副主任沈莉说：“新能源产业体系积累的优势在今年大爆发，常州全年GDP有望迈过万亿大关。”

　　现代化产业体系建设取得重要进展

　　进入2023年，构建现代化产业体系的步伐进一步加快。

　　5月，习近平总书记主持召开二十届中央财经委员会第一次会议，会议强调：推进产业智能化、绿色化、融合化，建设具有完整性、先进性、安全性的现代化产业体系。

　　7月，在江苏考察时，习近平总书记指出，推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合，全面提升产业基础高级化和产业链现代化水平，加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。

　　9月，党中央召开全国新型工业化推进大会，习近平总书记作出重要指示，强调把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。

　　中国社会科学院经济研究所所长黄群慧说，习近平总书记非常重视实体经济，对于一个14亿多人口的大国来说，没有雄厚的实体经济支撑，不奠定雄厚的物质技术基础，是不能实现社会主义现代化的。现代化产业体系，是以实体经济为支撑的，通过加快建设现代化产业体系，筑牢实体经济根基，提升高水平自立自强能力，就可以把握未来发展的主动权。

　　2023年，现代化产业体系建设取得重要进展。

　　传统产业向新向未来 产业链供应链更有韧性

　　一大批传统产业改造升级提速，向价值链中高端跃升。

　　在湖南醴陵，陶瓷企业的生产车间里看不到陶土飞扬，取而代之的是2023年全面达产的自动化生产线，生产效率提高了50%，人均生产效益提升了70%。企业生产一般都有残次品，但在这里竟然找不到残次品堆积区。难降解、难回收的陶瓷废料，通过再加工变成新的复合材料，用来制作汽车面板等更多产品。

　　企业智造中心总经理王智永告诉记者，“变废为宝”靠的就是科技创新，“我们这家传统陶瓷企业，已进军到新材料产业了。”

　　2023年，大力提升产业链供应链韧性和安全水平，各地瞄准产业体系中的薄弱环节，强链补链延链，增强产业发展的接续性和竞争力，加快打造现代化产业体系，政策效果持续显现。

　　高端电容器，被称为“电子工业大米”，在航空航天、医疗装备等先进制造领域里，没它不可、缺它不行，精密到有时要用电子显微镜才能看清。过去，中国企业所用的高端电容器往往来自国外，供应和价格都有不确定性；但2023年，全球新一代高端电容器供应链上多了一个新起点——中国辽宁。现在，国产高端电容器不仅可以直接南下进入产业链下游，还反向出口到全球40多个国家和地区。

　　企业负责人刘溪笔说，国产高端电容器实现从无到有、从有到优，通过攻克关键核心技术，在产业链供应链断点上长出新的节点。

　　产业能级新跃升 产业之强夯实大国之基

　　现代化产业体系的宏阔布局正在铺展。

　　2023年，我国产业体系日益健全，产业链日趋完整。造船工业领跑全球，新能源、电子信息、生物医药、人工智能等战略性新兴产业不断壮大，装备制造业支撑作用日趋凸显，新型工业化向纵深推进，5G、工业互联网规模化应用进入新阶段。产业整体实力和质量效益持续提高，产业创新力、竞争力、抗风险能力显著提升。

　　产业智能化、绿色化、融合化加速推进，传统产业加快转型升级，产业链供应链安全稳定水平向前迈进，不断跃升的产业能级，正以产业之强夯实大国之基！

　　（总台央视记者 张勤 王琰 岳群 吴昊 刘柏煊）

(责编：徐婵、卫嘉)
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