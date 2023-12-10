人民网北京12月10日电 （记者李彤）“近年来，我国设施农业建设成效明显，在保障农产品有效供给、促进农业增收方面发挥了积极作用，但也面临总量不足、质量不高的挑战。”近日，由中国农业风险管理研究会主办的“全国设施农业智慧化建设研讨会”在京召开。参会嘉宾表示，发展智能化设施农业正逢其时，要积极推广展示设施农业建设的新技术、新装备、新模式，发掘各地推进设施农业的经验做法，推介一批差异化、特色化案例，以点带面引领整体提升。

原农业部常务副部长尹成杰表示，发展设施农业是加快推进农业农村现代化的重要途径，是构建多元化食物供给体系的重要抓手，是集约利用农业资源和农业投入品的重大举措。发展设施农业应以新发展理念为指导，以科技创新应用为动力，以市场需求为导向，走“绿色、优质、高效、智慧”的发展路子。要注重发掘设施农业多元价值、发挥设施农业多功能性，促进设施农业与生态资源保护、乡村特色产业、农业休闲旅游、农村新能源产业、特色小镇建设等融合发展，实现设施农业效益最大化、最优化和可持续化。

“我国设施农业发展速度较快，面积、总产在世界都位于前列，但内生质量还需要进一步提升，设施园艺产业存在生产效益低、信息化与机械化水平低等问题。”中国工程院院士、国家农业信息化技术中心主任赵春江表示，推进我国智慧设施园艺技术装备创新发展，要在发展农业现代化、提升设施农业等目标牵引下，精准感知、按需调控、智能装备相结合，逐步实现感知网络化、管控智能化、作业精准化和服务在线化。全球智慧设施园艺不断发展，人工智能等新一代信息技术将广泛应用，设施园艺产业将实现全链条赋能。

中国农业风险管理研究会会长张红宇认为，以数字技术为特征的工业元素进入农业领域，赋予了农业工业化鲜明的时代特征。要以数字经济引领农业工业化的方向，更加重视数字技术在生产中的应用，扩大数字技术应用范围；更加重视数字化的区域平衡发展，克服区域间的“数字鸿沟”；更加重视企业在数字经济发展方面的引领作用，形成农民与企业互利互惠、共享共赢的良好局面；更加重视加强对农民数字素养与技能培训，提升农民数字素养，让农民群众充分享受到数字时代的发展红利。

农业农村部工程建设服务中心主任郭红宇介绍了当前农业农村投融资项目库建设情况，并就推进现代设施农业投融资进行政策解读。他说，要围绕扩大农业农村有效投资这个主要目标，坚持问题导向，突出公益属性，强化科技赋能，打通堵点难点，运用信息化技术，将融资项目库升级为集政策宣介、产品发布、企业画像、撮合对接、融资辅导、场景构建、贷款贴息、生态圈建设等功能于一体的综合融资服务平台。通过强化平台建设，为设施农业智慧化投融资发展创造有利条件，让供应链金融和科技金融为设施农业插上智慧化的翅膀。

对于当前设施园艺产业面临的瓶颈，北京市农林科学院智能装备技术研究中心研究员魏晓明表示，老旧设施占比高，宜机化程度低，从业人员老龄化严重，造成生产用工成本高，比较效益降低，直接制约了产业的高质量发展。他认为，未来要通过发展以“数据驱动、智慧决策、精确执行”为特色的智慧化设施园艺核心技术，推动产业向“建设更规范、栽培更宜机、生产更绿色、劳动更省力、调控更智能、管理更高效”的方向转变。

“今年6月份引发的《全国现代设施农业建设规划（2023—2030年）》，是我国出台的第一部现代设施农业建设规划，为我们指明了依靠现代科技发展设施农业、智慧农业的方向。”在会议上，江苏新希望生态科技公司董事长刘雨平以芽苗菜为例，展示了其与中国农科院、中国农业大学及清华大学等单位产学研协同，探索智慧设施农业发展的一线实践。

(责编：申佳平、高雷)

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