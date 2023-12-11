本报记者 曲哲涵

位于黄河滩区的东营市垦利区董集镇杨庙社区新貌。

黄河三角洲湿地景观。

图片均为周广学摄

习近平总书记在全国生态环境保护大会上强调，要完善绿色低碳发展经济政策，强化财政支持、税收政策支持、金融支持、价格政策支持。

九曲黄河，中华民族的母亲河。2019年9月，黄河流域生态保护和高质量发展上升为重大国家战略。2021年10月，《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》发布。财政是国家治理的基础和重要支柱。落实黄河流域生态保护和高质量发展这一重大国家战略，必须更好发挥财政职能作用。山东省是黄河流域唯一河海交汇区，是下游生态保护和防洪减灾的重点区域，在动能转换、文化传承等领域具备优势，推动黄河生态保护和高质量发展潜力巨大。地方财政在落实黄河流域生态保护和高质量发展战略方面如何积极作为？记者进行了探访。

聚焦重点领域，强化财力保障、优化财政支出结构

为集中财力保障黄河流域生态保护和高质量发展战略的落实，山东省统筹各类资金资源，不断优化财政支出结构。

进入冬季，临沂市蒙阴县龙头崮红叶谷层林尽染。山顶覆盖黄栌、枫树，山间梯田遍植苹果、山楂等果木，山底建成生态护坡，可以赏红叶、搞采摘，这里成为远近闻名的网红“打卡点”。蒙阴县位于沂蒙山区腹地，借助临沂市森林生态效益横向补偿资金、市级林长项目奖补资金，县域75%的荒山得到开发绿化，10多万亩原来跑肥、跑土、跑水的“三跑田”变成了增绿、增产、增收的“三增田”。

放眼沂蒙山区，2021年启动实施区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程以来，财政已下达各类资金24.66亿元，完成投资40.34亿元，累计完成生态修复面积3860平方公里，覆盖10个县区。

生态保护是黄河流域高质量发展的前提和必要条件。为强化生态保护治理，2021年以来，山东省财政筹集资金443.62亿元，支持开展工业生产节水节能、生态文明建设等行动。

建设集约高效、绿色智能的现代水网，推进节约用水、高效用水，是保护黄河的重要举措。聊城市东昌府区韩集镇种粮大户王立浩是田间“老把式”，他今年托管的5000亩农田，用上智能灌溉，仅浇地一项就省了10多万元。

作为黄河流域唯一国家省级水网先导区，2023年山东省筹集资金208亿元支持现代水网建设，打好“四水四定”主动战。计划用3年时间，投资近2000亿元实施一批重大水利项目，努力打造国家水网建设的省域范例，守护黄河长久安澜。

为加快绿色低碳高质量发展，山东省加大投入支持新旧动能转换、强化科技支撑。2022年以来省财政累计拨付高耗能产业结构调整资金5.62亿元，支持退出生铁产能1593万吨、粗钢产能1766万吨；实施生态文明、科技创新等“十强县”财政激励政策，2022年—2024年，每年择优遴选10个生态文明强县，每县给予1000万元的资金支持。

东营市垦利区董集镇杨庙社区北范村的果蔬合作社大棚里，村民们正在收取越冬菠菜，村民张波兰忙得满头大汗：“刚卖完3大棚网纹瓜、3大棚西红柿，头茬菠菜又紧跟着上市了！”

近3年来，各级财政投入1.2亿元用于杨庙社区产业发展及基础设施配套建设，如今杨庙社区沿黄果蔬种植产业蒸蒸日上，粮食烘干基地、冷链仓储物流等一批项目落地，农村电商、乡村研学教育等新业态多点开花，社区人均可支配收入比2013年翻了一番，11个村集体收入由2013年的平均3.6万元增加到2022年的20.5万元。

在推进高质量发展中保障和改善民生，让沿黄百姓过上幸福日子。山东省财政部门以打造沿黄乡村振兴齐鲁样板为抓手，持续增加涉农资金投入，统筹推进建设沿黄美丽乡村、黄河滩区居民迁建后续发展等各项工作。2023年，省财政安排乡村振兴战略资金762.86亿元，其中省级资金365.4亿元，比上年增长8.1%。

保护传承弘扬黄河文化，深度挖掘黄河文化的精神内涵，山东省财政安排文化旅游领域等相关资金，支持淄博琉璃、德州黑陶、章丘葫芦雕刻等非遗工坊创业兴业，对东平湖三河六岸、济南百里黄河遗产带等重点区域进行集中连片保护，打造黄河文化遗产廊道、推出“黄河入海非遗之旅”主题精品旅游线路……立足黄河历史文化资源做优“文化经济”品牌，切实守好黄河文脉根魂。

引入“金融活水”，推进财政金融全方位、宽领域、多层次融合

强化财政支持、税收政策支持、金融支持、价格政策支持，山东省财政部门积极创新实施财金联动提升行动，推进财政金融全方位、宽领域、多层次融合。

——利用政府债券支持重大项目建设。

在超大直径盾构机的轰鸣声中，济南市济泺路穿黄北延隧道工程快速推进。“首次穿越黄河流域的一级水源保护地，还要横穿三条铁路线，工程难度大、工期长、资金需求量大，发行政府专项债券资金20亿元，带动社会资本投入，对保证工程进度至关重要。”项目负责人说。

山东省率先在全国发行黄河流域生态环保专项债券、黄河流域引黄灌区水利建设专项债券和黄河流域高质量发展专项债券，债券发行金额254亿元。今年以来，山东省已发行新增政府专项债券3330亿元，为2000多个重点项目提供了强力支持。

——发挥基金引导作用撬动社会投入。

今年10月底，通过设立新旧动能转换基金，省财政拿出的200多亿元资金已撬动4996亿元社会资本，支持1476个项目，重点投向新一代信息技术、高端装备、新能源新材料、生物医药等产业。目前相关基金投资的上市企业已经达到96家，其中有50多家在科创板和创业板上市，构建起“基金引导带动—企业发展壮大—孵化创新企业”产业发展生态。兴证资本总经理助理王广会告诉记者，通过山东省、济南市、济南新旧动能转换起步区三级联动，组建了规模100亿元的黄河流域发展产业投资基金，推动黄河重大国家战略投资布局，支持全省产业高质量发展。

——财政金融联动“支农支小支微”。

山东海天智能工程有限公司是国内最早从事脑与类脑研究的高新技术企业，创业初期，因产品研发投入大、测试验证周期长等原因，公司面临融资难题。在财政部门、政府性融资担保机构和银行的全力支持下，公司很快获得了银行4000万元的担保贷款。政府性担保贷款扶助企业一路“加速跑”，企业销售额从最初不足1亿元提升到2亿多元。

山东出台促进供应链金融发展的系统性财政政策，通过盘活中小微企业应收账款，促进中小微企业顺利融资，2023年1—9月，全省供应链金融应收账款融资1882亿元，增长13%。“高质量发展需要高效率的资源配置，财金联动既符合市场规律，又直接普惠、公平有效，能够发挥财政资金‘四两拨千斤’的作用。”山东省财政厅党组书记、厅长李峰说。

今年以来，山东省财政厅组织8家省属金融企业，到青岛、淄博、烟台等市，以及上交所、深交所、交通银行总行等单位，开展“财金联动助力山东经济高质量发展”系列活动，打好省市联动、财金协同“组合拳”，为地方经济引入“金融活水”。2023年，山东省发行新增政府专项债券平均投标倍数达到18.6倍，体现了市场的认可。

形成合力，加强协调联动、充分调动各方面积极性

为形成齐抓共管的强大合力，山东省相关部门认真落实生态文明建设责任清单，强化分工负责，加强协调联动。2022年8月，山东省政府办公厅印发《支持黄河流域生态保护和高质量发展若干财政政策》，提出建立健全生态保护和补偿机制、资金引导保障机制等6个方面政策，聚力支持黄河流域生态保护和高质量发展。

用好经济杠杆，扎实推进生态文明建设。2021年4月，山东、河南两省政府在全国率先签订《黄河流域（豫鲁段）横向生态保护补偿协议》，搭建起黄河流域首个省级政府间“全面覆盖、权责对等、共建共享”的合作平台。自协议签署以来，黄河入鲁水质持续保持在Ⅱ类以上，主要污染物指标稳中向好。2022年，黄河干流山东段连续7年实现国控断面Ⅱ类水体比例100%，黄河流域国控断面优良水体比例达到100%。

为引导各地主动压减污染物排放量，降低能耗和碳排放强度，促进生态环境质量持续提升，山东省将环境治理成效与财政资金分配补偿挂钩，通过正向激励和反向约束双向发力。目前省级财政累计清算收取减污降碳调节资金124.14亿元，返还93.61亿元，充分调动了市县打赢打好污染防治攻坚战的积极性。

健全财政涉企资金“绿色门槛”制度，支持企业走绿色发展之路。山东省财政部门根据企业与绿色发展的相关性，实施差别化财政扶持政策；将节能、排污指标优于国家和地方标准、符合绿色发展和新旧动能转换要求等7类情况的企业和项目列入优先支持范围，对达不到国家和地方标准、不符合绿色发展要求的企业和项目，不予支持；出台《山东省企业环境信用评价办法》，为执行差异化财政支持政策提供了重要基准。

强化税费政策调节。2019年，山东省在全国率先开展水资源税远程在线监控管理改革试点，开发建设在线监控信息管理系统，累计为1.95万户取水企业免费安装超声波流量计2.37万块，实现取水信息实时显示并自动核算税额。在水资源税有力引导下，全省用水效率大幅提升，截至2022年底全省万元工业增加值用水量下降7.1%。

“完善水资源税差别化征收政策、实施城镇土地使用税差别化改革试点等政策更加精准有效，增强了税费对生态环境保护和资源集约节约利用的促进作用。”临沂市财政局法规税政科科长苏继伟说。

推行政府绿色采购。依托预算管理一体化系统和智慧住建平台，发挥政府采购网上商城和青岛试点平台优势，打通交易难点堵点；创新“政府采购+”模式，深化财金联动、财税协同，发挥政策集成效应；利用建材下乡等活动，提高政策知晓率……山东省委、省政府明确提出，到2025年底，全省政府采购绿色产品比例达到30%，党政机关新能源汽车采购占比达到100%，推进绿色采购量质提升。2023年1—10月，全省政府采购绿色产品13.63亿元，占同类产品采购额的比例达到82.3%。

李峰表示，山东省财政部门将持续深化改革，创新财政体制机制，强化财政政策激励约束，充分调动各方面积极性，共同推动黄河流域生态保护和高质量发展。

《 人民日报 》（ 2023年12月11日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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