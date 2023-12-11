时值年底，在国内各大主要国际机场，随着中国对欧亚六国持普通护照人员实行单方面免签政策，国外旅客入境的热度，正在不断上升。

扩大免签试点范围，增加国际航线，今年以来，推动跨境人员流动的开放新举措接连推出，中国更加积极拥抱世界。

2023年，全球经济增长乏力，多家国际组织纷纷下调对全球经济增速的预期。逆全球化、贸易保护主义不断抬头，全球贸易持续低迷。世界贸易组织不久前就将2023年全球货物贸易增长预测从此前的1.7%调低为0.8%。

百年变局加速演进，当脱钩断链的声音此起彼伏，中国逆流而上，以更加坚定的决心将对外开放向纵深推进。

每一个重要国际场合、每一次重要的会见，习近平总书记都不断强调，中国坚持“敞开大门搞建设”，积极推动更高水平对外开放。决心之中，更包含着对构建开放型世界经济的抉择与行动。在习近平总书记今年主持的多次中共中央政治局集体学习中，有两次的主题都与“开放”直接相关。而学习内容，则聚焦提高驾驭高水平对外开放能力、不断夯实高水平开放的法治根基。

商务部国际贸易经济合作研究院院长顾学明就参加了其中一次集体学习。他说，随着中国式现代化新征程的开启，对外开放进入了新阶段，有了更高要求。习近平总书记准确把握以高水平对外开放促进深层次改革的着力点，以开放促改革、促发展、破围堵，不断自我加压，通过对接高标准经贸规则提升制度型开放水平，加快构建新发展格局，推动建设开放型世界经济。

乘风起 向未来 制度型开放赋能经济发展

只有开放的中国，才会成为现代化的中国。2023年，中国以更加主动的姿态推动高水平对外开放。

在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上，习近平总书记宣布了高质量共建“一带一路”的八项行动，支持建设开放型世界经济、开展务实合作、完善国际合作机制，开启“一带一路”建设下一个“金色十年”。而一系列国家级“展会矩阵”，将合作的机遇不断拓展，从商品、服务一直到供应链，让2023年的中国，成为世界关注的“热点”。

英中商业发展中心主席约翰·麦考林，时隔四年再次回到中国。两周时间里，他走遍了八个城市。他说，真正让他印象深刻的是中国巨大的机遇。在他看来，这是一个焕然一新的中国。

2023年，开放的脚步，不断向更深处拓展。

几天前，上海自由贸易试验区高标准对接国际经贸规则的新方案对外公布，80条开放新举措，让这个制度开放的“高地”再迎挑战。

眼下，临港新片区里，先行先试的“压力测试”已经展开，一个专门进行跨境数据流动研究的新机构不久前刚刚成立。上海自由贸易试验区临港新片区管委会专职副主任赵义怀介绍说，新机构对标国际标准，设立了十大联合实验室，将在基础设施和运营方式上进行先行先试。这也是数字经济时代在安全前提下开放新型贸易模式与规则的一大探索。这既是压力、更是动力。

距离上海4000公里左右的新疆，这个中国版图最西端的省份，也在今年迎来开放新机遇。国家设立的第22个自由贸易试验区就在这里。挂牌一个多月，在香港发行首只境外债、首家境外银行入驻、首个一站式争端解决中心成立，新疆自贸试验区创下了多个第一。

一东一西，两块“试验田”，照见中国对外开放的坚实步履。从沿海、内陆到沿边地区，全方位多层次的开放格局加快形成。

在海南自由贸易港，政策红利持续释放，180多项自贸港政策文件落地生效。随着2025年底前启动全岛封关运作的倒计时临近，31个封关硬件项目主体工程也即将完工。

高水平开放，也让曾经的开放“末梢”变成“前沿”。最新数据显示，今年前10个月，外贸进出口同比增速排在前十的省份中，有六个来自中西部地区。其中五个省份的同比增速达到两位数。

投资中国就是投资未来

2023年，开放的脚步向更广领域拓展。深化国家服务业扩大开放综合示范区建设，批准设立首家外商独资证券公司，全面取消制造业领域外资准 限制措施，全国版外资准入负面清单也缩减到31项。

一系列务实的开放举措，持续优化的营商环境，吸引着全球企业纷纷加码投资中国。

在武汉，一家全球知名的汽车零部件供应商正在紧锣密鼓地建设中国研发中心和武汉第二工厂，投资超1亿元人民币。建成后，这里将是企业在全球最大的工厂。首席执行官埃里克·勒迈尔对在中国开拓业务有着自己的理解。他说：“中国的速度与欧洲或美国的速度截然不同，我指的不是车的速度，而是人们从一种技术转向另一种技术的速度。它鼓舞着每个人走得更远。”

投资中国就是投资未来。在2023年，这成为越来越多跨国企业的共识。在全球跨国直接投资持续低迷的情况下，2023年我国实际使用外资仍然处于历史高位，今年前十个月，中国新设立外商投资企业41947家，同比增长32.1%

开放则兴，封闭则衰。今天的中国，以高水平对外开放为高质量发展塑造新动能新优势，更加自信、更加开放，在与世界的深度互动中，不断开辟合作共赢的新境界。

（总台央视记者 张勤 王琰 岳群 丁雅妮 张歆 高媛）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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