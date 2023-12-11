焦磊

今年召开的中央金融工作会议提出，“坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨”“把更多金融资源用于促进科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业”，这为进一步明确金融功能定位、推动金融健康发展提供了指引。

先进制造业是支撑科技创新、推动现代化产业体系建设的重要载体，也是推动高质量发展的重要引擎。近日，人民网走进重庆市、湖南省长沙市战略性新兴产业以及先进制造业企业，探寻金融支持实体经济发展的新路径、新模式、新实践。

加长长板强项 金融工具精准“滴灌”

当前，我国正行进在新旧动能转换的关键节点，产业结构优化升级持续推进，传统制造业转型升级和战略性新兴产业快速成长，都需要金融业加大服务力度。金融业应聚焦制造业发展的重点领域和薄弱环节，力求精准发力，提供高效便捷的金融服务，推动制造业高质量发展。

新能源产业风生水起，锂电池市场蓬勃发展。位于湖南宁乡的中伟新能源科技有限公司产业基地，智能化生产车间一派繁忙。作为一家锂电池正极材料前驱体综合服务商，该公司产品广泛应用于各大3C领域、动力领域及储能领域。

“发展过程中我们面临技术研发、生产以及市场推广的大量资金投入，与此同时，发展初期我们融资能力不强，融资成本较高，这给企业的发展带来了较大压力。”中伟股份资本中心副总经理周文星说。

得知这一情况，光大银行长沙分行通过行业分析和企业调研，自2018年开始便与中伟集团展开合作，作为第一家与该公司开展授信的股份制银行，以纯信用的方式给予该公司1亿元的综合授信额度。

“与传统融资贷款要求的强抵押、强担保相比，光大银行的金融产品解决了企业抵押物不足、融资成本压力大的资金痛点，如光大银行的国内信用证业务、供应链融资业务、固定资产贷款等融资服务，有力支持了公司初期发展。”周文星表示。

随着新能源汽车市场的发展，动力电池材料行业吸引大量新企业加入，行业竞争日益激烈。为了在技术、成本、品牌等方面保持竞争优势，中伟持续加大资金投入，融资需求也日益增加。光大银行长沙分行新胜支行负责人朱曼丽表示，未来双方将在跨境银团贷款、绿色金融、科创金融等方面进一步加强合作，为中伟在内的实体经济及新兴产业发展提供优质的金融服务。

长沙分行行长助理周静表示，光大银行从区域实际出发，从企业需求入手，紧紧围绕国家金融政策导向和新型产业布局，始终坚持把服务实体经济放在首要位置，靠前发力促进贷款稳增多增，持续加强对国民经济重点领域和薄弱环节的融资支持和金融服务力度，提升服务实体经济和国家战略的质效。

切实聚焦产业重点 助力企业高质量发展

金融支持制造业要坚持“实”。传统制造业的转型升级、战略性新兴产业加快发展，都需要长期资金支持，这是我国制造业发展规律的现状。近年来，金融机构在提供短期流动资金贷款的同时，不断提升制造业中长期贷款占比，促进制造业升级发展。数据显示，今年6月末，我国制造业中长期贷款余额同比增长40.3%，比各项贷款增速高29%。

作为先进制造业的“底盘技术”，新材料是现代工业的重要原料，也是科技攻关的聚焦领域之一。重庆万凯是一家以生产食品级PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）高分子新材料为主的企业，攻克了生物基高透亮耐温PEIT树脂产品技术壁垒。该产品不仅具有高透亮和食品级的安全等特点，更重要的是将耐高温提升了60℃左右。

随着业务规模不断扩大，公司面临着部分资金匹配的难题。“我们项目建设周期相对比较长，而经营中周转速度较快，对低于一年期的短期流动资金需求相对较大，所以短期资金和长期资金的匹配对我们来说需要重点考虑。”重庆万凯新材料科技有限公司负责人表示，光大银行在与公司合作过程中，提供了丰富的金融工具，涵盖了短期和中长期资金，充分契合了企业发展的特点。

光大银行重庆分行基层机构负责人介绍，万凯的需求呈现专业化、多样化、个性化，且对时效性有很高的要求。支行为万凯设立一对一服务团队，建立审批绿色通道，为企业在产能扩张和存货管理等方面提供了资金支持。

新能源汽车和5G通信都位于全球高科技制造业的顶尖赛道。位于重庆市巴南区的重庆美利信科技股份有限公司，是一家主要生产5G通信基站结构件和新能源汽车铝合金零部件的高新技术企业。依靠着在这两个领域的不断积累和发展，该公司成长为“国家制造业单项冠军示范企业”。

作为一家整体快速发展的企业，如何准确地把握发展需求，寻求适时、匹配的金融服务是一大考验。重庆美利信科技股份有限公司董事长余亚军表示，在公司发展过程中，光大银行与企业保持了密切的沟通，在企业有资金需求的时候能够切实地针对需求点及时提供足够的金融产品支持。

光大银行重庆分行公司金融分管行长李奕介绍，光大银行重庆分行已建立行业研究团队，并结合重庆市现代制造业产业布局，聚焦重庆市新能源汽车、新一代电子信息制造业、新型材料等重点产业集群，以更高标准、更大力度、更实举措服务实体经济需求，全力支持实体经济高质量发展。

丰富金融手段 提升服务实体经济质效

据介绍，光大银行围绕湖南省产业布局实际，通过多元化的金融服务手段，有力提升了服务实体经济和战略质效。而光大银行重庆分行在继续保持各类支持政策的同时，不断创新发展思路，持续优化产品及服务，加强对新科技、新赛道、新市场的先进制造业企业金融支持力度，推动实体经济高质量发展。

发展先进制造业集群，是推动产业迈向中高端、提升产业链供应链韧性和安全水平的重要抓手。数据显示，2022年，我国45个国家级先进制造业产业集群产值超20万亿元。布局建设了18家国家制造业创新中心，占全部国家级创新中心数量的70%，拥有国家级技术创新载体1700余家，培育创建了170多家单项冠军企业，2200多家专精特新“小巨人”企业，涌现出生物航空煤油等一批重要创新技术和产品，集群对人才、金融要素的吸聚能力不断增强，生态更加完善，协同创新能力和效率进一步提升。

近年来，为积极贯彻落实关于金融服务实体经济的决策部署，光大银行不断完善和提升服务先进制造业、战略性新兴产业的支持力度，在优惠政策和金融产品创新上协同发力：提供专项信贷额度、差异化拨备优惠、FTP考核优惠，先进制造业贷款扩大优惠幅度等一系列支持政策；通过红星计划、优质市场主体等政策，优先支持制造业融资需求，推动加快信贷投放，降低融资成本。

截至10月末，光大银行制造业贷款余额4662亿元，较年初增726亿元，增速18.46%；战略性新兴产业贷款余额1994亿元，较年初增长485亿元，较年初增速32.13%。在工信部认定的制造业单项冠军企业中，截至10月末，光大银行已和近半企业开展合作，其中提供授信300余户，对公贷款余额超200亿元，较年初增长20%。

据光大银行相关负责人介绍，下一步，光大将推进服务先进制造业及战略性新兴产业专项工作，并以45个国家先进制造业集群、66个战略性新兴产业集群为重点，加大重点产业集群的工作开展支持力度，建立和完善服务制造业高质量发展的工作机制，组建先进制造业集群工作项目组，在继续保持各类支持政策的同时，创立和优化服务先进制造业、战略性新兴产业的专项产品，不断丰富和深化支持国内制造业高质量发展的工作内容。

(责编：王连香、吕骞)

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