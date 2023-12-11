原标题：太保家园南京国际颐养社区正式开业 助力“富居雅护”产服一体化养老芯主张落地

初冬时节，移步换景的太保家园南京社区内，枫树悄悄染上了红色，在这一年中最美丽的时候，南京社区迎来了正式开业。12月9日上午，伴随着社区“拾光”合唱团爷爷奶奶们优雅演出的《红莓儿花开》，近百位南京社区居民与家属、太保家园品牌代言人马未都和已决定入住南京社区的未来居民、中国女排前队长孙晋芳等共同见证开业庆典。这也是中国太保在长三角区域继杭州、上海普陀社区开业后，正式投入运营的第三家养老社区，为中国太保寿险在保险业务高地力推“富居雅护”产服一体化养老芯主张再添强劲助力。

金陵城内精致颐养之选 开启幸福第二人生

“我今天特别高兴，一定要上台唱歌的”，征爷爷入座后仍然难抑激动之情。原来一个月前发生了一件大事，11月3日中午，已经入住南京社区的征爷爷与亲友一起外出用餐，没想到用餐过程中爷爷突发疾病、丧失意识，亲友紧急联系社区请求帮助，社区马上派出医生、护士和管家经理，并在途中不断与家属沟通现场情况，到达后立即开展紧急施救，120到达后继续全程陪伴。 征爷爷被诊断为脑源性休克，幸亏救助及时得当，才能转危为安。征爷爷出院后，在社区的精心照护下，状态越来越好，还加入了社区居民们自发组建的“拾光”合唱团，为社区的开业节目精心排练，代表爷爷奶奶们表达祝福之情。

10月底，南京社区经过精心筹备开启试运营，短短一个月已经迎来50余位居民入住，还有几十位长者已预订正排队择时入住。社区位于环境优美的仙林片区，可提供自理和护理型养老公寓近300套、400余张床位，为客户提供55岁到99岁+的全龄化、一站式养老服务。多层院落式的中式风格，填补了区域内低密度、高品质养老社区的空白，精致的品质和专业的团队吸引了南京大学、南京航天航空大学、军休所等一批退休教授及离休干部入住，目前已入住的居民中就有3位长者享受国务院津贴。

提供多样化康养解决方案 以专业赢得认可

太保蓝基金会捐赠专款用于老年认知症关爱

在南京社区开业庆典上，中国太保旗下太保蓝公益基金会还向南京市栖霞区慈善总会专项捐赠50万元，用于老年认知症专区建设。目前，国内老年认知症群体数量庞大，不仅患者本人，背后的家庭也承受煎熬。中国太保作为一家有担当、有使命感的保险公司，始终心怀国之大者，践行社会责任。除了成立太保蓝公益基金会，深耕老年认知障碍领域，开展关爱老年认知障碍群体的“守护记忆”系列公益行动外，旗下高品质养老社区太保家园也积极打造认知症照护能力。

南京社区围绕认知照护特色，搭建起以康复、护理业态为主的社区运营体系，提供更加多样化的康养解决方案。目前已设立认知症照护专区，组建多学科认知照护团队，搭建认知症照护单元友好场景，引进特色认知疗法等多种手段，为客户提供集认知症早期诊断、缓和治疗和优质护理于一体的专业认知照护服务，减缓认知障碍发展进程，切实提高认知群体的老年生活品质。

在打造认知照护特色的同时，南京社区在医养照护方面的专业用心也得到居民赞誉。南京社区照护团队根据每位入住居民身体情况、饮食习惯等完善个人档案，针对不同需求，由多学科团队协作制定个性化照护服务。居民陈爷爷，96岁高龄伴有隐疾，前期通过体验入住社区后，经过多学科照护团队的悉心照料，症状明显好转。陈爷爷由衷的感叹：“太保家园南京社区医师为了解除病人痛苦，敢于担当，精准细地为病人服务，崇高医德和高超医术，令我钦佩和感谢!太保家园还有一大批道德水平高、护理技能精的护理员，他们尊重老人、爱护老人、帮助老人解决需求，使老人感受到亲切感、获得感和幸福感”，并赠送了“太保家园 医养领先 护理营养 高质创新”锦旗表示感谢。

“养老芯主张”再增有力场景 助力寿险主业高质量发展

长三角地区经济发达，江苏一直以来就是中国太保寿险的业务高地。2022年，中国太保寿险在江苏地区保费收入为238亿元，地区业务收入排名居首。以太保家园养老社区为依托的“保险产品+养老社区+专业服务”综合解决方案推出以来，在江苏地区取得热烈反响，江苏地区累计发放太保家园入住资格函超5000份，对该地区太保寿险新增保费协同贡献价值显著。

在第六届进博会期间，中国太保寿险重磅升级推出围绕“富居雅护”四大核心的“养老芯主张综合解决方案”。其中“雅”即有尊严地优雅养老。根据老年群体健康状况及偏好不同，以太保家园作为中国太保旗下养老服务的核心主阵地，通过构建医疗、护理、照护、康复、营养和活动六大体系，满足太保客户从强能到失能各阶段的养老需求。

太保家园南京社区的开业，将更有利于太保家园发挥主业促进作用。江苏地区的中国太保客户可以更便利、更灵活的选择参观或短住、短居、短护类产品，来沉浸式体验太保家园的养老服务、健康管理、旅居短住，这些服务场景有力拉动客户从身边的服务触达保险产品，从而促进社区内触客、获客、成单。

此外，10月底中国太保寿险还已摘得紧邻已开业南京社区项目东侧的地块，并计划将其打造为南京社区二期项目。二期项目规划总建筑面积约5万平方米，规划房间约370套，建成后可提供近700张床位。二期项目在功能定位上将与一期形成互补，拟增设护理院，为南京社区一期、二期整体提供更多医疗支撑。二期项目内还将设立康复中心、游泳池等配套设施，有利于提升太保家园南京社区整体品质，进一步扩大太保家园品牌在南京及周边地区的影响力，对促进“富居雅护”养老芯主张落地，助力寿险主业加快提高发展质量，提升人均产能具有积极意义。

(责编：曹淼、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经