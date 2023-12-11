人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2023年全国粮食生产再获丰收 总产量达13908.2亿斤

2023年12月11日10:12 | 来源：新华社
小字号

　　国家统计局12月11日发布的数据显示，2023年全国粮食生产再获丰收，全年粮食产量再创历史新高。2023年全国粮食总产量13908.2亿斤，比上年增加177.6亿斤，增长1.3%，连续9年稳定在1.3万亿斤以上。

　　图片来源：国家统计局

　　统计数据显示，2023年，全国粮食播种面积17.85亿亩，比上年增加954.6万亩，增长0.5%。全国粮食单产389.7公斤/亩，每亩产量比上年增加2.9公斤，增长0.8%。

　　国家统计局农村司司长王贵荣表示，2023年，全国粮食产量再创新高，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国奠定了坚实基础，为加快构建新发展格局、着力推动高质量发展提供了有力支撑，也为稳定全球粮食市场、维护世界粮食安全作出了积极贡献。（记者 魏玉坤）

(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
多措并举丰富金融服务 金融机构精准支持先进制造业
　　今年召开的中央金融工作会议提出，“坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨”“把更多金融资源用于促进科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业”，这为进一步明确金融功能定位、推动金融健康发展提供了指引。 先进制造业是支撑科技创新、推动现代化产业体系建设的重要载体，也是推动高质量发展的重要引擎。…
严监管、防风险、促发展：为建设金融强国筑牢安全底线
　　 岁末回首，今年我国经济社会发展走过了一段不平凡的历程。在2023年中央经济工作会议召开前夕，“感知2023中国经济‘脉动’”系列报道，围绕2022年中央经济工作会议对2023年经济工作的部署、2023年《政府工作报告》明确的发展主要预期目标和工作重点，以及记者全年的采访调研，挖掘今年以来我国经济社会发展中，经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解等实践，全方面展示我国经济保持恢复向好的发展态势。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部