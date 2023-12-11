2023年全国粮食生产再获丰收 总产量达13908.2亿斤
2023年12月11日10:12 | 来源：新华社
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国家统计局12月11日发布的数据显示，2023年全国粮食生产再获丰收，全年粮食产量再创历史新高。2023年全国粮食总产量13908.2亿斤，比上年增加177.6亿斤，增长1.3%，连续9年稳定在1.3万亿斤以上。
图片来源：国家统计局
统计数据显示，2023年，全国粮食播种面积17.85亿亩，比上年增加954.6万亩，增长0.5%。全国粮食单产389.7公斤/亩，每亩产量比上年增加2.9公斤，增长0.8%。
国家统计局农村司司长王贵荣表示，2023年，全国粮食产量再创新高，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国奠定了坚实基础，为加快构建新发展格局、着力推动高质量发展提供了有力支撑，也为稳定全球粮食市场、维护世界粮食安全作出了积极贡献。（记者 魏玉坤）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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