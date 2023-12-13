人民网北京12月13日电 （记者乔雪峰）作为经济发展的晴雨表，航空业是一个具有巨大发展潜力的行业。据空客发布的《2023至2042年全球航空服务市场预测报告》（以下简称《报告》）显示，未来二十年，中国航空客运量年均增长率将达到5.2%，是全球平均水平的近两倍，中国新飞机需求量将超过9000架，占全球同期新飞机需求总量的23%。

《报告》显示，到2042年，全球将有超过17000架飞机因机队更新和采购最新一代机型而退役，将迎来更多二次利用、维修和回收的市场机遇。

得益于航空旅行的复苏和发展，以及未来对飞机数字化、机上互联等服务的需求，空客预计，航空服务市场价值将从2023年的1300亿美元增长至2042年的2550亿美元，实现翻倍增值。

《报告》显示，维修领域是未来二十年最大的市场，占整个航空服务市场的80%以上；培训和运营领域涵盖了培训市场的未来，到2042年，全球预计将需要220万飞行员、技术人员及机组人员；随着升级和互联解决方案的需求不断增长，优化升级将在三大类领域中增长率最高，年复合增长率达5.1%。互联飞机的增加将在飞行、地面和技术之间的生态系统架起桥梁，从而提高机队利用率和乘客体验。

此外，中国巨大的市场需求也将为航空服务的发展做出巨大贡献。《报告》显示，中国将在未来二十年超过欧洲和北美等服务市场，成为最大航空服务市场。到2042年，中国航空服务市场价值将达到541亿美元，复合年增长率为5.8%，需要服务的在役飞机将超过10930架。随之带动的飞行员、技术人员和机组人员的需求增长将超过一倍以上，从2023年的21.2万人增加到2042年的56.1万人。

在维修、培训和运营和优化升级三大类市场中，维修在中国同样是最大的市场，约占总市场份额的80%。优化升级将成为最具增长潜力的市场，复合年增长率达6.5%。

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经