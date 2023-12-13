人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

报告：未来二十年中国新飞机需求量将超过9000架

2023年12月13日13:19 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月13日电 （记者乔雪峰）作为经济发展的晴雨表，航空业是一个具有巨大发展潜力的行业。据空客发布的《2023至2042年全球航空服务市场预测报告》（以下简称《报告》）显示，未来二十年，中国航空客运量年均增长率将达到5.2%，是全球平均水平的近两倍，中国新飞机需求量将超过9000架，占全球同期新飞机需求总量的23%。

《报告》显示，到2042年，全球将有超过17000架飞机因机队更新和采购最新一代机型而退役，将迎来更多二次利用、维修和回收的市场机遇。

得益于航空旅行的复苏和发展，以及未来对飞机数字化、机上互联等服务的需求，空客预计，航空服务市场价值将从2023年的1300亿美元增长至2042年的2550亿美元，实现翻倍增值。

《报告》显示，维修领域是未来二十年最大的市场，占整个航空服务市场的80%以上；培训和运营领域涵盖了培训市场的未来，到2042年，全球预计将需要220万飞行员、技术人员及机组人员；随着升级和互联解决方案的需求不断增长，优化升级将在三大类领域中增长率最高，年复合增长率达5.1%。互联飞机的增加将在飞行、地面和技术之间的生态系统架起桥梁，从而提高机队利用率和乘客体验。

此外，中国巨大的市场需求也将为航空服务的发展做出巨大贡献。《报告》显示，中国将在未来二十年超过欧洲和北美等服务市场，成为最大航空服务市场。到2042年，中国航空服务市场价值将达到541亿美元，复合年增长率为5.8%，需要服务的在役飞机将超过10930架。随之带动的飞行员、技术人员和机组人员的需求增长将超过一倍以上，从2023年的21.2万人增加到2042年的56.1万人。

在维修、培训和运营和优化升级三大类市场中，维修在中国同样是最大的市场，约占总市场份额的80%。优化升级将成为最具增长潜力的市场，复合年增长率达6.5%。

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
报告：未来二十年中国新飞机需求量将超过9000架
　　人民网北京12月13日电 （记者乔雪峰）作为经济发展的晴雨表，航空业是一个具有巨大发展潜力的行业。据空客发布的《2023至2042年全球航空服务市场预测报告》（以下简称《报告》）显示，未来二十年，中国航空客运量年均增长率将达到5.2%，是全球平均水平的近两倍，中国新飞机需求量将超过9000架，占全球同期新飞机需求总量的23%。…
一图读懂2023年中央经济工作会议全文
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部