原标题：降本提效 “慧”农增收 吉利雷达智慧场景解决方案焕新升级

近年来，乡村休闲旅游业、乡村新型服务业、现代农业蓬勃发展，成为创新创业的重点领域之一。吉利雷达针对县乡真实使用场景，推出了雷达RD6科创版+科创包，共包含植保无人机铝合金平台、一体式电动化药箱以及雷达专属放电设备三大组件，致力于一次性解决新农人全场景用车需求。

12月11日，吉利雷达“车+植保无人机” 智慧场景解决方案迎来焕新升级，国内知名农业科技公司极飞科技，在科技年度大会上推出极飞CM210600车载充电器，可实现直流转直流充电，如使用雷达RD6全场景外放电功能，搭配CM210600车载充电器对农业无人机充电，不仅可以大大增加充电便捷性，还可进一步提升充电效率，为投身创业的新农人降本增效，以智慧科技让传统农业焕发出新的光彩。

成本降低86% 飞手最佳拍档再升级

相比传统作业方式，农业无人机可以大大提高农业作业效率，但补能难、补能贵、补能效率低却始终限制着农业无人机的大面积推广。针对这一痛点，吉利雷达专门开发出了雷达RD6“车+无人机”解决方案，真正释放农业无人机在现代农业领域的应用潜力，其中最突出的就是成本优势。根据测算，农业无人机使用燃油发电机充电，每充一度电的成本约为3.8元，使用雷达RD6的外放电功能进行充电，每度电的成本仅为0.5元，成本降低86%。

按照每年作业4个月，每月20天计算，假如一台农业无人机每天用电30度，使用燃油充电的情况下，每月或需要费用2280元；加上燃油皮卡本身的燃油使用成本，每月按照行驶3000km、每公里0.9元计算，或共需花费4980元。在相同条件下，驾驶雷达RD6并使用外放电功能进行充电则可能只需要600元，每月预计可以节约成本4380元，年综合节约成本近3.7万元。如果日均用电量达到60度，每月节约费用则可以达6000多元，年综合节约成本近4.5万元。

与此同时，雷达RD6全场景智能外放电系统支持多种放电模式，尤其是行驶放电模式，可以充分利用行驶、转场等作业间隙为无人机充电，有效减少了对作业时间的侵占，提高了效率。而且飞手还可以通过手机远程控制，实时监控充电信息，从而更加合理地安排作业。

另外，雷达RD6作为纯电平台载体，其出色的纯电性能和颠覆传统的乘用化设计也为广大飞手提供了更加舒适的工作环境，飞手不仅无需在超100分贝的噪音下工作，实现静音充电，更舒适，更健康，还能体验到堪比中高级纯电动SUV的驾乘体验，一车抵两车。综合成本、效率以及舒适性各方面的优势，雷达RD6“车+植保无人机”方案，可称得上飞手们的最佳拍档之一。

全链路能源矩阵赋能 智慧场景全面开花

“车+植保无人机”智慧场景解决方案是吉利雷达全链路能源矩阵赋能之下结出的硕果，全链路能源矩阵基于雷达RD6能源平台、智能平台、物联平台三大平台构建，具有“充、储、放”一体化的特性。在充电方面，雷达RD6配有7kW便捷家用充电桩，同时支持120kW大功率快充，30分钟即可充至80%。最高100kWh的电池包，则是强大的储能“充电宝”。在放电方面，具备12V、24V、220V、380V从消费级到工业级的全覆盖电压，放电功率可达6kW，支持多场景、多用途、多形式大功率放电，不仅能满足户外露营烧烤、音乐、灯光、投影、无人机等全场景用电需求，还能实现V2V车对车充电、V2G车与电网互动，直流V2L放电更是可以输出380V电压，方便各种野外作业。

在全链路能源矩阵赋能之下，吉利雷达打造的全场景智慧解决方案已经覆盖了相当广泛的领域。在今年的广州车展上，雷达RD6星宫版+顶帐的全新组合首次亮相，既有宽敞空间，也能方便行驶，还有全场景智慧放电的加持。而近日，吉利雷达还向海南热带雨林国家公园交付了雷达RD6移动科研工作站，助力户外科研考察和公益环保事业。

截止目前，吉利雷达智慧场景解决方案总共已经推出了十几种改装车型。在户外新生活领域，不仅有极具特色的轻舟改装版和星空居改装版，还有户外钓鱼版和骑行版等满足多样的户外运动需求；在新业态领域，还有户外咖啡车、美食车、移动花房等等。此外，种类繁多的改装型号还活跃在航空保障、高速养护、电力维护等诸多行业领域。

吉利雷达全场景智慧解决方案，深刻地洞察了不同圈层人群的需求，通过资源整合，打造了针对性解决需求痛点的改装方案，缔造了更加便捷、舒适、安全、经济的户外多元生态。根据规划，未来，吉利雷达将继续瞄准多元人群需求，丰富场景，充分释放新能源智能科技红利，为更加广泛的用户群体创造更大价值。

(责编：董童、杨迪)

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