人民网北京12月13日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，今年1至11月，铁路客流持续增长，全国铁路累计发送旅客35.6亿人次，同比增长126%，单日旅客发送量、售票量等客运指标创历史新高，铁路运输安全平稳有序。

国铁集团客运部负责人介绍，今年以来，人员流动加速，客运需求旺盛，铁路旅客发送量持续增长。铁路部门充分发挥高铁成网运营优势，统筹运用高速铁路和普速铁路运力资源，用好贵南、福厦、广汕等高铁和丽香、川青铁路等新开通线路，精准分析旅客出行规律，优化客车开行方案，有效增加运力供给，精心组织春运、暑运和清明、五一、端午、中秋国庆假期运输，满足旅客出行需求，全国铁路日均开行旅客列车达到9638列，同比增长52%。

同时，推出按年龄实行儿童优惠票、在线选铺试点、学生优惠票资质在线核验、拓展12306信息服务功能、外国护照在线身份核验等服务新举措，铁路畅行码覆盖范围增至3500余趟动车组列车，实行计次票、定期票等新型票制的线路增至57条，提供互联网订餐服务的车站增至80个，全国120个车站可实现便捷换乘，持续开好公益性“慢火车”，人民群众出行体验不断提升。

该负责人强调，铁路客流持续攀升，连创历史新高，彰显我国经济发展活力和消费增长潜力。铁路部门将密切关注旅客出行需求，加大运力投放，落实便民利民服务举措，推动客运服务提质升级，为广大旅客营造安全便捷、温馨舒适的旅行环境。

(责编：王连香、吕骞)

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