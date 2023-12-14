王绍绍 实习生尉馨文

固废处理装备对工业危废原料进行资源化、无害化、减量化处置，移动式走航监测设备实现对大气污染的有效监测，土壤修复技术不断取得突破……我国环保装备制造业不断提升绿色竞争力，支撑高质量发展。

环保装备制造业是环保产业的基础性产业，也是生态文明建设和绿色发展的重要物质基础。《环保装备制造业高质量发展行动计划（2022-2025年）》提出，到2025年，中国环保装备制造业产值力争达到1.3万亿元。

“新型工业化之所以新，一个很重要的特征就是以绿色为底色。”工业和信息化部节能与综合利用司司长黄利斌在近日召开的第八届中国环保装备高峰论坛上表示，大力发展环保装备制造业，既是推动制造业绿色低碳转型的现实需要，也是推动经济社会绿色发展、形成绿色经济新增长点的重要保障。

发展环保装备制造业是美丽中国建设不可或缺的重要组成部分。我国高质量发展正处于关键阶段，面对环保产品和服务日益增长的现实需求，环保产业迎来了更为广阔的发展天地。数据显示，2022年全国生态环保产业营业收入约2.22万亿元，较2021年同期增长1.9%，近三年平均增速约7.6%。

目前，我国环保装备制造业规模持续做大，环保装备产业格局不断优化。据统计，截至2022年，全国登记注册经营范围涵盖环保设备制造的在业企业约33000家，主营业务为环保设备制造的在业企业约13000家，从业人员200万人。

工业和信息化部节能与综合利用司环保处处长袁令表示，环保装备制造业是绿色环保产业的重要组成部分，为生态文明建设提供重要物质基础和技术保障，一头连着生态文明建设，一头连着制造业高质量发展，在推动工业绿色低碳转型上发挥了重要作用。

我国环保装备制造业正在实践从大到强、从好到优的历史进程。目前，我国环保装备整机和成套设备基本可以满足国内污染治理需要，产业链总体实现自主可控，技术发展呈现“总体并跑，局部领跑”的特征。

“要以实现碳达峰、碳中和目标为引领，全面推动工业绿色发展，着力推进产业结构高端化、能源消费低碳化、资源利用节约化、生产过程清洁化、制造流程数字化、产品供给绿色化。”黄利斌说。

当前，环保装备技术水平持续提升，实现减污降碳协同增效，不断促进了经济社会发展绿色转型。

在大气污染治理领域，燃煤电厂已经全面实现超低排放装备国产化，以钢铁为代表的非电行业超低排放国产技术装备也已达到国际先进水平。在水污染治理领域，主要技术装备已能满足国内市场基本需要，城镇污水净化技术装备也已具备国际先进水平，实现规模化应用。在固体废弃物处理处置领域，国内厂家已经能生产日处理量千吨以上的超大型垃圾焚烧炉，与之配套的生物质发电和尾气处理成套装备，也实现了自给自足。

加快推进智能制造、绿色制造，提高生产的智能化、制造化水平，不断丰富产品种类，努力实现工业的装备化、装备的模块化、产品绿色化、制造的智能化，是“十四五”提高行业制造能力和水平的关键。

“十四五”以来，在《“十四五”工业绿色发展规划》《环保装备制造业高质量发展行动计划（2022-2025年）》等政策引导下，我国环保装备产业集中度逐步提高，大型企业、上市公司产值在全行业的占比不断提高。同时，我国环保装备大量企业实现绿色转型，近两年新增许多环保企业获评“绿色工厂”“绿色系统解决方案供应商”荣誉称号。除此之外，我国环保装备还涌现出一批单项冠军、专精特新“小巨人”企业，优质企业数量不断增长。

以推动高质量发展为主题，以攻克关键核心技术为突破口，提升高端装备的供给能力，能够为经济社会绿色低碳发展提供有利的装备支撑。

“下一步，我们将强化绿色科技创新对高质量发展的支撑作用。推动环保产业高质量发展。坚持创新引领，增强产业发展竞争力，开展前沿引领技术，贡献关键技术和协同治理，深度治理技术攻关。”生态环境部科技与财务司投资与技术指导处处长王帅说。

(责编：王震、吕骞)

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