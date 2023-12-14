原标题：浙商银行联合浙江大学发布“人才金融生态指数” 善行助力城市引才聚才

12月12日，在浙商银行“贯彻中央金融工作会议精神 践行善本金融系列活动”之科技金融服务发布会上，浙商银行和浙江大学联合发布“人才金融生态指数”。

该指数是全国首个用于衡量城市人才金融生态的量化模型，可以广泛用于衡量城市人才金融生态情况，助力城市引才、聚才、励才新机制，翻开金融服务人才与科技的新篇章。

发布“人才金融生态指数”

“科技金融”与“人才金融”相辅相成，要做好中央金融工作会议提出的“科技金融”大文章，提升金融赋能科技发展水平，离不开“创新链、产业链、资金链、人才链”的深度融合。

早在2016年，浙商银行就积极响应人才强国战略及浙江省“人才强省”战略，深入贯彻新时代人才工作的新理念新战略新举措，推出了业内首个以高层次人才为精准服务对象的“人才银行”金融品牌。针对高层次人才及其创立的企业，该行构建了“个人金融+企业金融”的全方位综合金融服务体系，推出了全生命周期产品体系，并在服务中秉持以人为本、金融向善理念，立足人才急难愁盼，为其排忧解难。

在这7年的服务过程中，浙商银行积累了宝贵经验，也遇到了诸多有待解决的问题。为不断创新人才服务方式和手段，精准人才赋能，结合近期国家人才支持及科技金融工作重点，该行与浙江大学合作，共同开发“人才金融生态指数”，希望运用更多专业力量提升人才服务水平。

据介绍，“人才金融生态指数”从生态学视角系统阐释了“四链融合”，涵盖人才金融资源供给、服务赋能、政策保障、制度建设、需求潜力五大维度，是全国首个用于衡量城市人才金融生态的量化模型，兼具社会影响力及理论指导性。

“人才金融生态指数”开发团队首席专家、浙江大学公共管理学院教授、浙江省人才发展研究院院长陈丽君表示，人才金融生态的创新扶持特点与金融资本属性使其在解决人才创新不同阶段的融资问题时更有优势。通过全局性、持续性的量化评估体系，分析人才金融生态优势和短板，从而促使“四链”深度融合，推进各城市聚天下英才而用之。

人才金融生态研究现在仍处于起步阶段，有较大的探索空间。而“人才金融生态指数”的研究正是为了填补这一空白，它能够客观反映、追踪、预测城市人才金融生态实际状况和优劣势特征。一方面，可以帮助人才快速了解全国各城市金融支持人才创新的实际状况，寻求适配的创新创业地。另一方面，有助于地方政府、金融机构乃至全社会从整体上把握金融支持人才创新的现状和薄弱点，进而创新人才金融模式和工具，探求与人才创新适配的金融服务体系和体制机制，通过提高服务人才企业质效，助力科技创新。

构建人才金融服务新生态

浙江华医健康产业发展有限公司董事长杨光华博士是国家级高层次人才，2016年，他带着技术和团队归国创业。在研发和创业的过程，杨光华几乎耗尽了他所有的积蓄，在他最困难的时刻，浙商银行人才银行服务团队主动与他联系。凭着一张人才证书和一份商业计划书，杨光华拿到了首笔500万元信用贷款，企业得以顺利运行下去。而后，每个关键发展节点，浙商银行都及时制定服务方案给予企业资金和资源保障。

杨光华感慨：“浙商银行‘金融向善’的初心与我们学成归国、为祖国添砖加瓦的一腔热血是非常一致的。金融服务人才的做法，更是为我们回国创业，以科技创新助力高质量发展铺好了金融沃土。”

这是浙商银行近年来服务人才及人才科创企业的缩影。“人才银行”围绕人才创业创新特点，坚持“以人为本、陪伴成长”服务理念，持续做好人才个人和人才企业的全周期全要素金融保障，提供全方位、立体化、闭环式的金融服务，满足高层次人才在创业创新过程中的金融需求。

数据显示，截至11月末，浙商银行人才银行已累计服务高层次人才超3000户，提供融资余额近180亿元；服务的高层次人才中，国内外院士28户，国家级高层次人才545户，省部级高层次人才1048户。行业集中在生命健康、“互联网+”、新材料三大科创高地和“415X”先进制造业等战略新兴产业。

业内人士表示，此次正式发布“人才金融生态指数”模型，进一步增加了人才金融的观测维度，为人才金融发展、创新人才服务方案提供了更丰富的工具，有助于打造人才金融服务“风向标”。

据悉，接下来，浙商银行将积极践行“善本金融”理念，进一步做深人才金融综合服务模式，以人才客户为中心，以提供全生命周期和全场景服务为导向，构建以金融、券商、创投、担保机构和园区、政府、人才集团等多渠道跨机构协同服务模式，打造人才金融服务新生态，更好满足人才金融配置和服务需求。

(责编：董童、杨迪)

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