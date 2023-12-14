原标题：滴滴乘车码上线北京，全城乘地铁低至1分

近日，滴滴携手亿通行和微信支付，在北京推出地铁乘车码服务。北京市民打开滴滴出行微信小程序，首页点击“公交地铁”按钮，开通乘车码或扫码乘车，即可享受最低1分钱乘地铁。

活动期间，使用滴滴乘车码乘坐北京地铁，全城低至1分。

即日起至12月31日，在北京市政补贴优惠的基础上，滴滴乘车码新用户还可免费领取3张1分钱地铁乘车券，每单最高可抵2.99元；老用户则可享8折乘地铁，每单最高可抵0.6元。

除优惠补贴外，广大用户还可在滴滴端内使用公交位置实时查询、乘车线路智能规划、乘车时间精准预估、上车下车贴心提醒、常用路线一键收藏等服务。

“在主管部门的指导下，滴滴积极参与北京MaaS2.0建设（MaaS：出行即服务）。滴滴通过与亿通行在公共交通领域深入合作，在北京推出地铁乘车码服务，方便乘客一体化支付。”滴滴相关负责人表示。

据悉，北京MaaS是由北京市交委牵头建设的绿色出行一体化服务平台。作为其重要合作方，滴滴此次上线乘车码服务，将进一步完善“网约车/共享单车+轨道交通”的一站式出行建设，持续拓展一键规划、接驳引导、一体化支付等服务功能。

截至目前，滴滴公交地铁乘车码已在北京、深圳、珠海、哈尔滨和贵阳上线运行，为当地市民提供线路查询、扫码支付和乘车优惠等服务，并通过与其端内的网约车、出租车、单车、租车、火车票等多种出行方式相结合，满足用户城内城际一站式出行需求。

(责编：董童、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经