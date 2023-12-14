原标题：低价竞争白热化，京东白条消费分期免息成为商家新的“趁手武器”

近期，商家低价竞争的焦点转变成了“消费分期免息”。各大购物App开始在商品页的醒目位置，注明一行小字：“分期享×期免息，每期仅×元。”带货主播在一串妙语连珠中，也会专门抽出几句话来介绍消费分期免息的政策。

现如今，大量商家已经把“分期免息”当作与“降价”同等重要的促销工具，从长期的价值角度来看，更愿意将费用投入到分期免息中。消费者也把分期免息当作“加分项”：“如果没有分期免息，我就不买了。”

分期免息已经成为当下消费有效的助力。这背后是大众消费观念的转变：白条不再与买不买得起挂钩，而是省钱的一种必备工具。“分期”本身可以减少消费门槛，避免突然的大额支出，减少消费者的资金占用；“免息”则是商家和平台共同补贴，来让利消费者。

“既然分期免息完全没有成本，我为什么不慢慢付款，把钱放在理财产品里赚取收益？”白领青年小兰说。现如今即便是能够全款购买的商品，她也会倾向于消费分期。“我可以不用，你不能没有。”在她看来，消费分期免息比起“老老实实地支付全款”，更是一种灵活和省钱的消费方式。

部分商家还表示，消费分期免息对他们生意的恢复和消费的扩大，起到了非常切实的帮助。尤其在疫情之后，使用京东白条来提振店铺消费，让自己的生意越做越红火了起来。

九号电动车的相关负责人胡彬透露，他还记得2022年初有位外卖小哥，来到店里直接问道“你们知道怎么使用京东白条购买九号电动车吗？我想用白条购买一辆电动车，送外卖用”。看着小哥离去的背影，九号电动车的员工强烈感受到，消费分期免息如此有温度地改变了消费者和商家的生活。

而对于九号电动车而言，2023-2024年他们将持续大力在线上线下普及京东白条的开通和使用，让更多店内员工能切实帮助用户操作购买。

提供分期的商家，给了用户更多选择

胡彬透露，“分期和免息已经成为影响消费的核心因素。”在每年京东618和11.11，在京东九号店铺内，白条用户能占到店铺成交用户的35%以上。他透露，每逢大促也是消费分期免息的重磅节点，他们会给出12期免息的力度，高于平常的6期。免息力度会直接影响销售的业绩。

九号电动车是国内领先的两轮智能电动车企业。其成立3年以来，国内累计出货量已经超过150万辆，高速增长的这段时间正与消费分期免息普及相重合。相关负责人告诉我们，尽管九号电单车的产品覆盖从3000元到数万元的全价格段，但4000元-6000元价格段是最走量的主力型号。

“这个价格段的消费者很多是自由职业者，买车是用来送外卖、当作生产力工具。”他透露，让消费者一下子掏出大几千元买一个“大件”，并不容易。因此消费分期免息成为消费者首选，白条的使用率会达到40%以上。“消费者来到门店下单，会主动询问如何使用京东白条、额度够不够、分期免息有多长，根本不需要我们引导。”

消费分期免息如何能“雪中送炭”，胡彬在2022年初有了一次切身体会。那天天色阴沉，一位顾客来到九号电动车的门店，打算购买一辆N70c电动车。这款车因为实惠的售价和不错的性能，在骑手群体中被称为“外卖神器”。

他当时的存款并不充裕，利用京东白条的消费分期免息，他能够将每期还款控制在数百元，并累积节省数百元息费，这样更便于他灵活使用手头资金，新车也能帮自己更快速地将客户外卖送达，让他不禁对未来生活多了几分期待。他第一次对消费分期免息的帮助，有了带着温度的体会。

消费分期和免息对许多商家可能还有些陌生。但在胡彬看来，这是顺应发展趋势的金融工具，未来会像电子支付一样成为人们日常消费的必备品。

九号电动车自己的市场营销规划，就已经与京东白条的消费分期免息相结合。“消费者做决策的周期是2-3个月，我们会结合产品排期，提前进行大量的产品价格、分期免息的推广，让消费知道什么时候买、在哪里买、怎么买最划算。在每年618，白条用户会占40%以上，必须让消费者提前知道有白条分期免息可以用。”胡彬说。

据胡彬透露，九号电动车成立5年，截至2023年7月份，九号电动国内累计出货200万台。

销售增长的“趁手武器”，让商家和顾客真正“双赢”

商家对消费分期免息的拥趸并不难理解。在电商流量愈发珍贵、低价竞争寸土必争的今年，消费分期免息成为商家立竿见影的重要武器，帮助商家保持销量的强劲健康增长。

有行业专家发现，绝大部分商家在提供消费分期免息后，能感受到销售额的明显提升。这在3C数码、家电和家具等大额消费品类尤为明显。提供消费分期免息后，消费者会倾向于购买更高价的商品，同时客群也会更年轻化。这是因为储蓄较少的消费者，能够以更长期的收入来规划消费。

在今年尤为明显的趋势是，即使能够全额支付购买的日常消费品，很多消费者也会选择免息。在京东白条的客群中，部分消费者就会用分期免息消费，将资金放在京东金融的小金库赚取收益，到期限前才还款。“免息零成本，理财能产生收益，我不用岂不是亏了？”京东白条的分期免息，已经被粉丝们加入越来越多的“省钱攻略”中。

其次，商家虽然有诸多能吸引消费者的手段，但是消费分期免息是最趁手的“武器”之一。据行业专家透露，分期免息在降低消费者决策的门槛的同时，可以更好的帮助B端商户管理品牌价格体系，维护品牌形象，可谓是一举两得。

原因在于，分期免息的活动在消费者购物的全流程中均有展示，更能精准吸引目标客群，而非广告的“天女散花”式营销。其次，分期免息能帮顾客减轻现金流压力，对消费者的影响幅度远大于降价。最后，分期免息能在真正“让利”的同时不动摇价格体系、不损伤品牌价值。

某知名手机品牌经销商透露，顾客在每年发新机时，用消费分期免息购买手机，将支出与使用的时间相匹配，这是很常见的做法。“如果不使用京东白条的消费分期免息，而是让顾客每年一次性掏出一大笔钱，他们根本不会考虑。分期免息让这种生活方式成为可能。”

最后，消费分期免息能够帮助商家“借力”平台的营销活动。今年京东11.11，京东金融在官方直播间撒出累积上万张免息券，京东本身也开启了大范围的免息活动。消费者拿到免息券后，会主动寻找能分期免息的商品，优先纳入消费计划。行业调研显示，超过9成用户认为分期免息是“省钱”的工具。今年京东打造了“真便宜”的心智，消费分期免息则帮助商家也能享受到平台的低价工具和品牌，促进销售额的增长。

今年卷“低价”的路径走到“两极”：部分平台选择将钱花在大主播带货营销，而京东选择了优化供应链、通过“真补贴”实现“真低价”的路径。消费分期免息就是平台让利、帮助商家和消费者“双赢”的典范。

据公开资料，自2023年4月起，京东白条分期免息就将服务费率变更为指定期数固定费率。变更后，分期免息费率明显下调，大幅降低了商家在免息活动中承担的成本。有商家形容，“这好比‘商家请客、平台买单’”，因此在商家群体中广受好评。

行业专家认为，消费正是经济恢复增长的启动环节。今年，多项行业意见鼓励金融机构加大消费心态投放，以促进并恢复消费。以京东白条为代表的消费金融分期免息，正为人们理性消费、优化现金流和提升生活品质，提供了一种有力手段。商家也亟需消费分期免息，来刺激销量增长，助力实体经济。

从根本上说，消费分期免息的流行，正代表了人们对明天的信心。平台正通过承担免息的成本，来助力实体经济增长、支持消费扩容升级。

(责编：曹淼、杨迪)

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