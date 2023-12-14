12月14日，达内教育发布2023年11月就业数据报告。报告显示，2023年11月，达内共有1903名学员成功就业，最高薪酬为28000元，来自Java互联网架构师课程，该课程在就业热门榜中排名第一，在11月被26%的毕业学员选择。

Java互联网架构师、VFX商业视效设计、网络运维与网络安全位列11月就业人数TOP3，分别占就业人数总量的26%、25%、13%。

1至11月，达内课程的整体就业率TOP3分别是UID全链路设计、NEW新媒体电商运营、物联网工程师。

在11月的本科毕业学员中， 有41%的学员选择了Java互联网架构师课程。11月份毕业的Java课程学员，主要从事Java开发、产品经理、开发工程师等热门岗位。月薪过万的毕业生中，Java互联网架构师课程占比达到30%，在广东，该课程的11月毕业学员的最高薪资为28000元；在北京，该课程11月毕业学员的最高薪酬为23000元。广东、北京、上海、江苏、山东、重庆是Java课程11月毕业学员的主要就业去向地域。

报告显示，月薪超过15000元的11月毕业学员中，有36%来自Linux云计算工程师课程。在北京，该课程11月毕业学员的最高薪酬为19000元。在上海，该课程本科生平均薪酬为12000元。此外，广东也是该课程薪酬较高的区域，平均薪酬达11437元。Linux云计算学员主要就业去向地域为广东、北京、上海、江苏等地；入职岗位多为运维工程师、云计算工程师、系统工程师、Linux运维、信息工程师等。

11月份，达内毕业学员的就业选择整体呈现多元化、高端化、专业化的特性。上市企业作为行业科技巨头连续多月占据达内毕业生就业热门。此外，国营企业以及互联网大厂都是11月毕业生的就业首选。除了国内科技企业，多家海外企业也登上了11月毕业学员的就业选择榜单。

(责编：曹淼、高雷)

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