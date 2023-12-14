人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

达内教育发布11月就业报告：就业选择趋向多元化

2023年12月14日14:59 | 来源：人民网
小字号

12月14日，达内教育发布2023年11月就业数据报告。报告显示，2023年11月，达内共有1903名学员成功就业，最高薪酬为28000元，来自Java互联网架构师课程，该课程在就业热门榜中排名第一，在11月被26%的毕业学员选择。

Java互联网架构师、VFX商业视效设计、网络运维与网络安全位列11月就业人数TOP3，分别占就业人数总量的26%、25%、13%。

1至11月，达内课程的整体就业率TOP3分别是UID全链路设计、NEW新媒体电商运营、物联网工程师。

在11月的本科毕业学员中， 有41%的学员选择了Java互联网架构师课程。11月份毕业的Java课程学员，主要从事Java开发、产品经理、开发工程师等热门岗位。月薪过万的毕业生中，Java互联网架构师课程占比达到30%，在广东，该课程的11月毕业学员的最高薪资为28000元；在北京，该课程11月毕业学员的最高薪酬为23000元。广东、北京、上海、江苏、山东、重庆是Java课程11月毕业学员的主要就业去向地域。

报告显示，月薪超过15000元的11月毕业学员中，有36%来自Linux云计算工程师课程。在北京，该课程11月毕业学员的最高薪酬为19000元。在上海，该课程本科生平均薪酬为12000元。此外，广东也是该课程薪酬较高的区域，平均薪酬达11437元。Linux云计算学员主要就业去向地域为广东、北京、上海、江苏等地；入职岗位多为运维工程师、云计算工程师、系统工程师、Linux运维、信息工程师等。

 11月份，达内毕业学员的就业选择整体呈现多元化、高端化、专业化的特性。上市企业作为行业科技巨头连续多月占据达内毕业生就业热门。此外，国营企业以及互联网大厂都是11月毕业生的就业首选。除了国内科技企业，多家海外企业也登上了11月毕业学员的就业选择榜单。

(责编：曹淼、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
11月新能源汽车引领市场增长 自主品牌表现突出
　　近日，乘联会发布了今年11月份全国乘用车市场分析。数据显示，11月乘用车市场零售达到208万辆，同比增长26%，环比增长2.4%，中国乘用车市场展现出强劲复苏趋势；今年累计零售量达到1934.5万辆，同比增长5.3%，显示出市场整体正在稳步回升。…
记者去哪儿：以“黑科技”筑起安全的智能网络
　　全球“网速最快”公路、首创5G超密组网方案、5G+扩展现实……9月23日至10月8日，第19届亚运会在杭州举办，本届亚运会，5G技术应用新技术频出，安全、畅通的智能网络成为一大亮点。 当“智能”成为未来发展趋势，在5G、物联网、大数据、人工智能等技术赋能下，如何让数字化、智能化应用场景为生产生活带来便利的同时，防止被恶意篡改、攻击。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部