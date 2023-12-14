3D仿真地图模拟矿卡无人驾驶路线、工业机器人在高压强电危险区替代巡检、数字孪生构建虚拟空间进行生产管理……5G为矿业、钢铁、电子信息等多个工业行业带来切实便利。南京西郊，梅山钢铁厂炼钢车间的工人说，有了5G，可以远程操作完成工作，不必再顶着汗水湿透、沾满粉尘的衣服回家，他可以自豪地告诉女儿，她老爸也在玩“高科技”了。

如何兼顾生产、提高效率、改善商业生态，5G给出了自己的答案。5G商用四年多来，“5G+工业互联网”作为产业数字化的“新名片”，探索出许多有特色的发展路径和商业模式，为“技术赋能”这个时代大题给出了鲜活的答案。

5G技术引领工业生产革命，提升效率与改善环境

在数字化转型的大潮中，5G技术正在重塑工业生产的面貌。宝武集团近几年大力推广5G+智能工厂，大部分产线已经实现无人化、少人化。传统上，工业生产环境被认为是艰苦和危险的，尤其是在钢铁厂这样的重工业场所。然而，随着5G技术对生产单元的赋能，这一切正在发生翻天覆地的变化。

在某厚板项目中，5G技术被用于优化剪切线生产效率。通过智能化视觉值守系统，结合5G网络的高速传输和低延迟特性，实现了生产过程的实时监控和精准控制。该项目产生的年经济效益约100万元。除了效益上的明显提升，还减少了工人在危险环境中工作的时间。 “我们正见证一个新时代的到来，5G技术使得我们能够更高效、更安全地生产。”厚板项目的负责人表示。通过5G技术，产线的剪切效率得到显著提升，生产线的运行更加平稳和高效。

此外，5G技术还帮助解决了传统生产过程中的安全隐患。在高温、粉尘、噪音的环境中，工人的健康和安全一直是一个大问题。5G技术的应用，如远程监控和自动化控制，大大降低了工人暴露在这些环境中的时间，从而减少了工伤事故的发生。

5G智能化厚板项目的成功实施，不仅提高了生产效率，还改善了工作环境。这一切都得益于5G技术的引入和应用。随着5G技术在更多工业领域的推广，我们有理由相信，未来的工业生产将更加智能、高效和安全。

万物互联 尖端产品赋能千行百业

我国“5G+工业互联网”进入规模化发展新阶段。目前，我国5G+工业互联网项目已经达到8000个。截至今年10月末，5G基站总数达321.5万个。一大批典型应用实践，培育了一批“明星技术产品”和高水平的5G全连接工厂标杆。江西星火有机硅厂作为全球前三的有机硅行业领导者，仍然存在生产、安全、质量各方面的难题，而5G+AGV无人叉车、5G防爆终端智能巡检、5G+动设备预测性维护、AR远程指导、5G+重大危险源可视化管控等一系列应用场景，不仅加速推动了有机硅产业的高质量发展，而且降低了安全风险、减少了运营成本。

在内蒙古鄂尔多斯，东胜热电联合中国电信实现了火电场景下汽水系统电控阀门的远程高精度控制。数以百计的电控阀门和数据采集测点在汽机房和锅炉房悄无声息地运转，精准地调整着汽水系统的运行状态。在不远处的升压站内，工程师正在进行例行检修，通过5G摄像机的快速部署，将高风险的作业动态进行实时回传。

5G巡检机器人来到高原，替代一线工作人员前往高压、强电等危险区域进行巡检，降低人身安全风险，巡检过程中直接生成数字化表格，大幅提升巡检工作效率。在青海公伯峡水电站，中国电信联合黄河水电、华为，打造了全球首张为高海拔区域定制的水电站5G专网，开展多项5G应用创新，助力新能源发电发展，真正做到了机进人退、智慧连接。

模式创新 探索5G规模商用生态可达路径

5G技术应用，正一步步扩散。在一个个看似独立的新技术产品背后，5G的商业模式也在不断创新，敞开大门、加强产业合作。

5G钢铁应用正在从0到1突破创新路上前进。当前，南京滨江制造产业园区有中兴通讯、LG两个头部企业，以及超400+离散制造的中小企业，面对产业园内生数字化、智能化的需求，中国电信通过南京滨江5G全连接工厂解决方案，为电子信息制造企业的数字化和智能化转型提供了技术方案、商务模式、生态可达路径。他们正在考虑将南京滨江智能工厂项目进行商业孵化，打造“滨江新模式”，助力整个园区制造产业群的转型升级。

5G钢铁应用也正在从1到N不断演变的道路上。宝武集团加快从外部钢厂取经，接待30多家企业，向外输出成功的商业模式。运营商通过驻地创新工作室，嵌入生产环境，解决实际难题，以需求为导向，形成产业正循环。钢厂负责人表示，技术创新与商业创新成为推动5G钢铁场景发展的双轮驱动力。

在规模扩大以外，5G技术应用一直走在探索前列。中国电信携手准能集团将5G创新应用的突出实践推向了新的高度，计划共同探讨产学研用一体化的智慧煤矿发展之路，解决特大露天矿5G网络部署和应用的相关难点和问题，打造“5G+智慧矿山”新标杆，推动行业数字化转型升级。

“现在需要把已经比较成熟的案例从标杆企业推广到整个行业。”中国信息通信研究院技术与标准研究所副所长万屹表示，未来，5G行业终端是应用部署的粘合点，行业装备将成为探索热点。随着行业探索的逐步深入，可进一步朝着终端本体轻量化、控制云化、多机作业系统化等方向发展。

(责编：曹淼、高雷)

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