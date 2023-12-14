人民网北京12月14日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人束珏婷14日在商务部例行新闻发布会上表示，当前引资规模仍处于历史高位，引资结构不断优化，高技术产业占比提升，外商来华投资热度不减，前10个月，加拿大、英国、法国、瑞士、荷兰等实际对华投资分别增长110.3%、94.6%、90.0%、66.1%和33.0%（含通过自由港投资数据）。

束珏婷介绍，中国始终致力于建设市场化、法治化、国际化一流营商环境，更好服务外商投资企业。大家很熟悉的稳外资24条，就是在广泛听取外资企业建议诉求基础上，聚焦外资领域重点难点焦点问题，出台的有针对性的政策措施。目前相关部门和地方正在全力抓好落实，近期已经出台了不少具体举措。

比如，延长外籍人员三项补贴个税减免和外资研发中心采购国产设备退税政策，完善网络侵权保护工作，对6个国家持普通护照人员实行单方面免签政策，便利外国人来华签证申请等。还有一些政策正在制定过程中，比如优化境外已上市药品境内生产申报程序、规范和促进数据跨境流动等。

“相信随着这些实实在在的举措落地实施，企业集中反映的困难问题将得到有效解决，外国投资者在华经营的环境也会越来越好。”束珏婷说，下一步，商务部将深入贯彻中央经济工作会议精神，扩大高水平对外开放，对标国际高标准经贸规则，稳步推进制度型开放，积极回应外资企业诉求，进一步推动便利中外人员往来，不断优化外资促进和服务。

(责编：孙红丽、吕骞)

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