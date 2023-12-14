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我国民航业完成货邮运输量超660万吨 11月货运规模创历史新高

2023年12月14日18:37 | 来源：人民网
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人民网北京12月14日电 （记者乔雪峰）今年以来，我国民航运输生产持续向好，整体呈现恢复稳健、运行安全的良好局面。

记者从民航局获悉，截至11月底，今年我国民航业共完成货邮运输量661.0万吨，货邮运输规模恢复至2019年同期的96.9%。其中，国内航线完成货邮运输量411.0万吨，恢复至2019年同期的88.9%；国际航线完成货邮运输量250.0万吨，达到2019年同期的113.7%。

数据显示，11月，我国民航全行业完成货邮运输量71.9万吨，恢复至2019年同期的102.8%，连续４个月超过疫情前水平，规模创历史新高。

国内航线方面，受国内经济回升向好，“双十一”促销活动带动，货邮运输量环比增长7.4%，恢复至疫情前同期的92.8%，恢复率环比提高1.2个百分点；国内航线货物平均运价1.67元/公斤，环比上涨0.6%。

国际航线方面，受海外节日带动，国际航空货运需求旺盛，货邮运输量环比增长5.4%，较疫情前同期增长24.1%；国际航线货物平均运价为17.16元/公斤，环比上涨16.6%。

在国际航线中，我国航空公司在中国至欧洲航线完成货邮运输量最大，达10.9万吨，占比近四成，较2019年同期增长43.2%；中国至亚洲其他国家航线货运恢复水平最高，较2019年同期增长113.6%；中国至北美航线货运继续恢复，完成6.2万吨，规模已接近2019年同期水平，恢复率较10月提升9.5个百分点；中国与共建“一带一路”国家之间完成货邮运输量8.5万吨，占比超过三成，较10月提高1.8个百分点，货运量较2019年同期增长58.2%，高于国际航线整体恢复水平34.1个百分点。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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