12月13日，工商银行党委召开党委（扩大）会议，传达学习中央经济工作会议精神，结合实际研究贯彻落实举措。党委书记陈四清主持会议并讲话，党委副书记廖林出席会议并谈了学习体会。行党委成员、高管层成员、总行相关部门负责人参加会议。

会议认为，中央经济工作会议是在全面建设社会主义现代化国家开局起步关键时期召开的一次重要会议。会议指出，今年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。全行要深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

会议指出，近年来党中央有效统筹国内国际两个大局、统筹疫情防控和经济社会发展、统筹发展和安全，在推动高质量发展、构建新发展格局的实践中，深化了新时代做好经济工作的规律性认识，令人瞩目地提出了“五个必须”。“五个必须”是我们党理论创新的最新成果，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业指明了前进方向。

会议指出，2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好经济金融工作至关重要。全行要把学习贯彻中央经济工作会议精神与学习贯彻中央金融工作会议精神结合起来，深刻把握明年经济工作的总体要求、政策取向和重点任务，真正理解党中央的战略意图，提升贯彻落实效果。要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，践行金融工作政治性、人民性，准确把握金融在经济高质量发展中的定位、国有大行在金融高质量发展中的定位，围绕加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，按照“三个统筹”重要要求，更好履行职能职责，助力巩固和增强经济回升向好态势，为强国建设、民族复兴贡献更大力量。

会议强调，要完善高质量金融供给，当好服务实体经济的主力军。坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，落实好逆周期和跨周期调节要求，精准传导稳健货币政策，将更多资源配置到重大战略、重点领域和薄弱环节，促进社会综合融资成本稳中有降，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。做实做细五篇大文章，加大对科技创新、绿色转型、普惠小微、数字经济等方面的支持力度。围绕服务现代化产业体系建设，做好对“卡脖子”领域、专精特新企业、战略性新兴产业、未来产业等的精准支持，助力发展新质生产力。深化境内外机构联动，促进共建“一带一路”八项行动落地，助力稳住外贸外资基本盘。用好工行牵头的各类国际平台，带动更多优质外资在华展业兴业，助力打造“投资中国”品牌。加大对民营经济的支持力度，助力激发经营主体活力。统筹做好促消费、强主体、扩投资金融服务，促进形成消费和投资相互促进的良性循环。一体实施好城乡联动发展战略、重点区域竞争力提升战略，服务好“三农”，助力统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴。围绕解决群众急难愁盼问题，建设人民满意银行，保障和改善民生。

会议强调，要扎实有效防范化解风险，当好维护金融稳定的压舱石。认真落实中央金融工作会议对防范化解重点领域风险作出的重要部署，强化系统观念，精准把握权和责、快和稳等关系，统筹推进房地产、地方债务、中小金融机构等重点领域风险防范化解工作。把握房地产市场供求关系发生的重大变化，满足不同所有制房地产企业的合理融资需求，积极支持保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”，助力构建房地产发展新模式。持续升级全面风险管理体系，推动“五个一本账”管理到边到底，切实强化产品风险管理、科技和网络安全管理、境外机构管理，做到对风险早发现、早识别、早暴露、早处置。扎实做好内控案防工作，严格落实监管要求，当好合规经营排头兵。

会议强调，要坚持和加强党的全面领导，真抓实干、埋头苦干做好各项工作，确保最终效果符合党中央决策意图。坚定不移全面从严治党，持续加固中央八项规定堤坝，一体推进“三不腐”，加快建设清廉工行。坚持过紧日子。持续推进中央巡视、审计、监管等发现问题的贯通整改，确保改到底、改到位。巩固扩大第一批主题教育成果，扎实开展第二批主题教育，做到两手抓、两不误、两促进。各级领导干部要在落实上率先垂范，把党中央精神与工商银行实际紧密结合起来，坚持“48字”工作思路，努力拿出一批牵引性、撬动性强的工作抓手，形成一批示范性、推广性强的示范项目，不断提升抓落实的效果。

会议强调，全行要把做好岁末年初工作作为学习贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神的具体行动，坚定信心、开拓奋进，奋力实现年度任务目标。做好“两节”期间运营和服务保障，加强员工关心关爱，以“时时放心不下”的责任感抓好安全生产工作，确保全行安全稳健运行。同时，要认真谋划2024年工作思路及举措，为来年工作开局起步创造条件、打好基础，坚定不移走好中国特色金融发展之路，以高质量发展的实际行动和成效，为强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

(责编：曹淼、高雷)

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