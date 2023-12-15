原标题：高层引领，共筑县未来 中国县域民生经济交流博览会圆满举行

12月8日，中国县域民生经济交流博览会暨中国县域民生经济发展大会（下称“民博会”）在四川成都启幕。“民博会”由中国食品药品企业质量安全促进会与四川省食品饮料产业协会联合主办，以“县未来 现未来”为主题，“民博会”展会并行，活动包括开幕式、主旨演讲、高层论坛、产业平行论坛。与会嘉宾包括全国县域行业主管部门领导、科研院校代表及全国食品、文旅相关企业代表等，本次大会吸引了100+县域政府、200+县域企业到场参展参会。

产业链展销盛会，全面展示中国县域产业发展业态

众商齐聚，热闹非凡。本次县域民生经济交流博览会，汇集了全国县域具有代表性的头部企业及食品、文旅供应商以及电商平台等上下游产业超200家企业，展出一系列新品、装备、技术等，从产品到营销，从生产端到市场端，全面展现当前我国县域产业各市场要素的发展面貌。

重点项目揭牌，多方共鉴“县”未来

全程高能，焦点汇聚。大会开幕式上，中国食品药品企业质量安全促进会会长毛振宾教授、四川省食品饮料产业协会秘书长王刚代表“民博会”组委会致欢迎辞。原国家食品药品监督管理局副局长，国务院国有重点大型企业监事会原主席刘怡、四川省政协原副主席何志尧为大会开幕致辞。乐山市市中区人民政府副区长王维东为出席开幕式的各位领导、嘉宾带来“乐山味道”主题推介分享。随着中国县域民生经济融合发展战略联盟正式揭牌，以及“民博会”主导的一众项目签约完成，“民博会”正标志性地进入助推县域产业价值链提升、核心竞争力进一步加强的高质量发展阶段。

聚能峰会，高质量发展“县”在进行时

凝聚共识，赋能增长。12月8日下午举办的中国县域民生经济发展大会、2023品质消费大会·食安中国天府对话两大盛会是此次“民博会”的重头戏。

中国县域民生经济发展大会以“惟实励新 赋能增效”为主题，围绕“县域治理”“实体经济发展”“预制菜与县域经济”“特色县域推介”等内容，深度聚焦县域产业发展中现状趋势、产业创新升级、标准化管理等问题。北京大学政府管理学院副院长陆军、戴德梁行策略发展部董事代杨香惠、大连商品交易所市场发展部高级经理罗峰、赛迪顾问业务总监兼县域经济研究中心、消费经济研究中心主任余德彪、中央财经大学金融创新与风险管理研究中心主任顾炜宇、中国食药促进会质量评价与知识产权保护专委会秘书长李卫伟、盐边县人民政府副县长宋沛东等嘉宾带来精彩演说和智识分享。

2023品质消费大会·食安中国天府对话则以“食品安全”“营养健康”“新消费与新零售”为切入点，由国家市场监管总局原市场稽查专员李玉家、隆昌市委常委统战部部长李济兵、国家食品安全风险评估中心营养一室主任、研究员方海琴、南溪区代表企业金喜来酒业总经理张仁友、北京工商大学食品与健康学院副院长、博士生导师李健、威远县代表企业四川金四方果业有限责任公司董事长游勇、盒马鲜生华西区公共事务总经理刘彦坤、仁怀市代表企业大有亿丰源（贵州）农业发展有限责任公司陈亚兰、中国消费者杂志社副社长、全国消费维权新媒体联盟负责人王克祯等嘉宾对食品产业新消费趋势与新业态发展贡献了精彩的分享。

两场大会同期举行，邀全国县域头部企业与行业主管部门汇聚一堂，汇众智，聚众能，共同探讨了社会关心，行业关切的县域民生经济全方位发展问题。

中国县域民生经济发展大会暨“融创融新”中国县域治理高层论坛现场

2023品质消费大会·食安中国天府对话现场

链接全域精彩，跨越抢“县”一步

12月9日，“民博会”举办了中国县域民生经济交流博览会暨第五届团店联盟峰会，来自湖北、江西、辽宁、山东、江苏等省的社区团购新锐负责人与全国县域区域龙头企业、特色产业集群园区、优质潜力星企等超30家企业等齐聚“民博会”现场，推介拳头产品、优秀品牌、分享社区团购创新引领经验做法，为各参会嘉宾、到会朋友打造一场关于产品、技术、品牌、服务的县域团购专精推介会；为企业拓宽销售渠道、丰富产品矩阵、创新品牌建设锚定方向；为加强县域商贸流通、优势客源往来发挥来自“民博会”的力量。

中国县域民生经济交流博览会暨第五届团店联盟峰会现场

立足县域经济发展窗口期，作为专注县域发展、聚焦县域资源的服务型政企展会平台，“民博会”乘势而上，通过打造系列与县域发展关联度高、县域群体关注关心的项目，举行全国性、全年多场次的政企协调会，助力县域政府破局破圈，县域企业提质增效，开拓市场，“民博会”将以展会平台之力，助力各方积极开拓市场，链接供需两端，畅通发展之路，助力中国县域民生经济高质量发展。（张月）

(责编：曹淼、杨迪)

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