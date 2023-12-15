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宏观政策发力显效 11月份国民经济持续回升向好 

2023年12月15日10:00 | 来源：人民网
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人民网北京12月15日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布多项宏观经济数据，数据显示，11月份我国国民经济持续回升向好，生产供给稳中有升，市场需求持续改善，就业物价总体稳定，民生保障有力有效，转型升级扎实推进。

国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华表示，11月份，各地区各部门坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，宏观调控政策持续发力显效，经济回升向好态势持续巩固。

农业生产形势较好，粮食产量再创新高

全年全国粮食总产量13908亿斤，比上年增加177.6亿斤，增长1.3%，连续9年稳定在1.3万亿斤以上。其中，秋粮产量10418亿斤，比上年增加198.4亿斤，增长1.9%。全国谷物产量12829亿斤，增长1.3%；豆类产量477亿斤，增长1.4%，其中大豆产量增长2.8%。粮食播种面积增加、单产提高。全国粮食播种面积17.85亿亩，比上年增加954.6万亩，增长0.5%；粮食单产389.7公斤/亩，增加2.9公斤/亩，增长0.8%。秋冬播顺利推进，基本实现适期播种，冬小麦播种面积保持稳定，长势总体较好。

工业生产恢复加快，装备制造业和高技术制造业回升

11月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.6%，比上月加快2.0个百分点；环比增长0.87%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长3.9%，制造业增长6.7%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.9%。装备制造业增加值同比增长9.8%，比上月加快3.6个百分点；高技术制造业增加值增长6.2%，加快4.4个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长7.3%；股份制企业增长7.2%，外商及港澳台商投资企业增长4.4%；私营企业增长5.2%。分产品看，太阳能电池、服务机器人、集成电路产品产量同比分别增长44.5%、33.3%、27.9%。1-11月份，全国规模以上工业增加值同比增长4.3%，比1-10月份加快0.2个百分点。1-10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额同比下降7.8%，降幅比1-9月份收窄1.2个百分点；其中10月份增长2.7%，连续3个月增长。11月份，制造业采购经理指数为49.4%，企业生产经营活动预期指数为55.8%。

服务业较快增长，接触型聚集型服务业较快恢复

11月份，全国服务业生产指数同比增长9.3%，比上月加快1.6个百分点。分行业看，住宿和餐饮业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业生产指数同比分别增长30.6%、15.1%、13.3%、11.9%，分别比上月加快9.3、1.9、2.4和1.9个百分点。1-11月份，全国服务业生产指数同比增长8.0%，比1-10月份加快0.1个百分点。1-10月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长7.7%，比1-9月份加快0.6个百分点。11月份，服务业商务活动指数为49.3%，业务活动预期指数为59.3%，其中，水上运输、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。

市场销售增势较好，服务消费持续较快增长

11月份，社会消费品零售总额42505亿元，同比增长10.1%，比上月加快2.5个百分点；环比下降0.06%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额36530亿元，同比增长10.0%；乡村消费品零售额5975亿元，增长10.4%。按消费类型分，商品零售36925亿元，增长8.0%；餐饮收入5580亿元，增长25.8%。在限额以上单位商品零售额中，服装、鞋帽、针纺织品类，通讯器材类，体育、娱乐用品类，汽车类，金银珠宝类商品零售额分别增长22.0%、16.8%、16.0%、14.7%、10.7%。1-11月份，社会消费品零售总额427945亿元，同比增长7.2%，比1-10月份加快0.3个百分点。全国网上零售额139571亿元，同比增长11.0%。其中，实物商品网上零售额117709亿元，增长8.3%，占社会消费品零售总额的比重为27.5%。1-11月份，服务零售额同比增长19.5%，比1-10月份加快0.5个百分点。

固定资产投资平稳增长，高技术产业投资增长较快

1-11月份，全国固定资产投资（不含农户）460814亿元，同比增长2.9%，与1-10月份持平。分领域看，基础设施投资同比增长5.8%，制造业投资增长6.3%，房地产开发投资下降9.4%。全国商品房销售面积100509万平方米，同比下降8.0%；商品房销售额105318亿元，下降5.2%。分产业看，第一产业投资同比下降0.2%，第二产业投资增长9.0%，第三产业投资增长0.3%。民间投资下降0.5%，扣除房地产开发投资，民间投资同比增长9.1%。高技术产业投资同比增长10.5%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长10.5%、10.6%。高技术制造业中，航空、航天器及设备制造业，医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资分别增长16.2%、14.8%；高技术服务业中，专业技术服务业、科技成果转化服务业投资分别增长34.4%、33.6%。11月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.26%。

货物进出口同比增长，贸易结构继续优化

11月份，货物进出口总额37004亿元，同比增长1.2%，比上月加快0.3个百分点。其中，出口20956亿元，增长1.7%；进口16048亿元，增长0.6%。进出口相抵，贸易顺差4908亿元。1-11月份，货物进出口总额379587亿元，同比持平。其中，出口216038亿元，增长0.3%；进口163549亿元，下降0.5%。1-11月份，一般贸易进出口同比增长1.6%，占进出口总额的比重为64.8%，比上年同期提高1.0个百分点。民营企业进出口增长6.1%，占进出口总额的比重为53.3%，比上年同期提高3.1个百分点。机电产品出口增长2.8%，占出口总额的比重为58.6%。

就业形势总体稳定，城镇调查失业率与上月持平

11月份，全国城镇调查失业率为5.0%，与上月持平。本地户籍劳动力调查失业率为5.1%；外来户籍劳动力调查失业率为4.7%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.4%。31个大城市城镇调查失业率为5.0%。全国企业就业人员周平均工作时间为48.9小时。

市场物价有所下降，核心CPI总体稳定

11月份，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.5%，环比下降0.5%。分类别看，食品烟酒价格同比下降2.2%，衣着价格上涨1.3%，居住价格上涨0.3%，生活用品及服务价格下降0.5%，交通通信价格下降2.4%，教育文化娱乐价格上涨1.8%，医疗保健价格上涨1.3%，其他用品及服务价格上涨3.0%。在食品烟酒价格中，猪肉价格下降31.8%，粮食价格上涨0.5%，鲜菜价格上涨0.6%，鲜果价格上涨2.7%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅与上月相同。1-11月份，全国居民消费价格同比上涨0.3%。

11月份，全国工业生产者出厂价格同比下降3.0%，环比下降0.3%。全国工业生产者购进价格同比下降4.0%，环比下降0.3%。1-11月份，全国工业生产者出厂价格和购进价格同比分别下降3.1%和3.6%。

“总的来看，11月份，随着各项宏观政策发力显效，国民经济持续回升向好。”刘爱华同时指出，但也要看到，外部不稳定不确定因素依然较多，国内需求仍显不足，经济回升向好基础仍需巩固。下阶段，要全面贯彻中央经济工作会议精神，高质量落实党中央对经济工作的重大决策部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，加大宏观调控力度，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

(责编：杨曦、吕骞)
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