人民网北京12月15日电 （记者王震）据中国证监会网站消息，12月14日，证监会党委书记、主席易会满主持召开党委（扩大）会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究部署证监会系统贯彻落实工作。会议强调，证监会系统要认真谋划2024年重点工作举措，扎实推动建设中国特色现代资本市场政策框架落地实施，加快建设安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，为经济持续回升向好和中国式现代化贡献更大力量。

一是全力维护资本市场平稳运行。坚持综合施策，标本兼治，继续在增强信心、改善预期上下功夫。发挥各方合力，加强对市场风险的综合研判和监测预警，强化分级会商和快速应对。激发上市公司等经营主体内生稳市动力，优化完善分红、回购、股东增持等制度机制。深入推进一流投资银行和投资机构建设，把促进投融资动态平衡放在更加突出位置，大力推进投资端改革，推动健全有利于中长期资金入市的政策环境，引导投资机构强化逆周期布局，壮大“耐心资本”。

二是提升资本市场服务高质量发展的质效。聚焦“五篇大文章”关键环节、重点领域和明年经济工作的重点任务，以推动股票发行注册制走深走实为牵引，深化资本市场改革开放，健全资本市场功能。制定实施资本市场支持高水平科技自立自强和现代化产业体系建设行动方案。落实“两个毫不动摇”，加大力度支持国企改革和民营经济发展壮大。推动提高上市公司质量，鼓励上市公司聚焦主业、做优做强，巩固深化常态化退市机制。深化多层次股权市场错位发展、适度竞争的市场格局，加快建设世界一流交易所。优化私募股权创投基金“募投管退”制度环境。稳步推动交易所债券市场扩容提质。聚焦建设农业强国、制造强国和绿色低碳发展等重点领域，探索中国特色期货监管制度和业务模式，更好发挥期货市场功能作用，助力提高重要大宗商品价格影响力。坚持市场化、法治化、国际化方向，有序推进资本市场高水平双向开放，加快构筑与开放程度相匹配的监管能力和风险防控体系。

三是坚守监管主责主业，有效防范化解资本市场重点领域风险。全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，切实把监管“长牙带刺”落到实处。加大对财务造假、欺诈发行等违法行为的打击力度，持续净化市场生态。严厉打击“伪私募”，清理整顿金交所、“伪金交所”，着力消除监管真空。积极配合有关方面防范化解房地产、地方债务等风险。加强对行业机构的全链条监管，督促加强内部治理和文化建设，守牢合规风控底线。

四是深入推进证监会系统全面从严治党和干部队伍建设。坚持刀刃向内、自我革命，强化“两个责任”贯通协同，深入推进中央巡视整改常态化长效化，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去。坚持政治过硬、能力过硬、作风过硬标准，加强全方位管理和经常性监督，坚决纠治形式主义、官僚主义，更好激励担当作为，着力打造忠诚干净担当的监管干部队伍。

(责编：王震、吕骞)

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