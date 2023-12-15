吴叶凡

窗外是纷飞的大雪，窗内是热火朝天的项目比拼。12月13日，在北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）举办的第八届中国航空创新创业大赛全国总决赛开赛。中国航空创新创业大赛创办于2016年，本届大赛共有300余个航空航天项目报名。“今年参与比赛的主体非常广泛，创新主体更加多元。”中国航空学会执行秘书长周竞赛表示。

记者了解到，此次参赛团队中，既有高校院所也有大型国有企业，还有数量众多的民营企业，这些科技型中小微企业，成为本次中国航空创新创业大赛的一大亮点。在决赛现场，共有31个项目同台竞技，分为创新组和创业组，最终获得创业组一等奖的3家企业均为小微企业或科技型中小企业。

此次民营企业参赛项目的覆盖领域十分广泛。从供应链的角度看，参赛项目涵盖了设计、生产、制造等各个环节。从报名的项目类型看，从软件到硬件，从民用到军工，涉猎了多个航空航天领域的新工艺、新材料、新设备。

今年7月《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》（以下简称《意见》）发布，提出了31条政策支持民营经济发展。《意见》开篇指出，民营经济是推进中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础。

民营企业在科技创新中具有独特的优势，激发民营企业的创新活力和创造潜能，是实现我国航空航天产业高质量发展的重要举措。北京云创新材科技有限公司技术负责人张瑞有着直观的感受：“很多创新是不能等的。我们小企业，只要认准一件事，就能马上行动，很快出成果。”

“船小好调头”是民营企业的先天优势。“民营企业的灵活性比较强，它的决策程序相对较短，在技术更新迭代、适应市场等方面的能力就更强一些。”周竞赛认为，民营经济对于整个空天产业的发展具有重要的推动作用，“尤其在一些小而精的技术领域，它们形成了有力的补充，对于整个产业链起到了很好的支撑作用。”

对于一些卡脖子的技术领域，民营企业的力量也不可小觑。“近些年，我国在很多领域取得重大突破，但一些原创性、基础性的技术还有待进一步提升。推动民营企业发展，会加速一些产品的迭代升级和集成，对于整个航空航天科技的发展起到巨大的支撑作用。”周竞赛说。

中国航空学会理事长林左鸣介绍说：“八年来，中国航空创新创业大赛已成功助推一批技术成熟度高、成长潜力大的项目与上下游客户、地方政府、金融投资机构建立多方面的合作关系，很多项目都完成了千万级、上亿级融资。”

中国航空创新创业大赛的举办，助推了科技创新与成果转化有效衔接。“之前我是做技术的，我觉得把产品做好了就行了，但现在我发现好产品也要借助平台去推广，这样才能真正地把高科技转化成真实的生产力。”张瑞说。北京汉翱科技有限公司总经理罗建全也在此次大赛上发展了自己的新客户：“以前信息非常碎片化，大家互相都不认识，中国航空创新创业大赛把各个方面资源整合在一起，没有大赛就没有这样的机会。”

(责编：申佳平、陈键)

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