张佳欣

14日，《科学》杂志公布了2023年度十大科学突破，将胰高糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂的开发以及今年发现的可缓解肥胖相关健康问题的药物列为年度突破之首。

减肥和超重一直是科学和公共卫生领域具有挑战性的话题。导致肥胖的原因有很多，且存在危及生命的风险。然而，在减肥药物治疗历程中，对超重的污名化始终是一个不容忽视的问题，其导致人们总是将超重与一个人的意志薄弱，而不是与生物化学相关因素联系在一起。

现在，一种针对减肥的新药物疗法已经出现，并显示出更多令人振奋的结果。今年，两项里程碑式的临床试验进一步表明，最初是为了治疗糖尿病而开发的GLP-1受体激动剂，产生了比后来发现的减肥功效更有意义的健康益处。目前研究人员正在进行几项试验，调查它们在治疗药物成瘾、阿尔茨海默病和帕金森病中的效果。

《科学》杂志主编霍尔登·索普在一篇相关社论中写道：“尽管GLP-1受体激动剂前景看好，但它们提出的问题比回答的问题要多得多，而这是真正突破的标志。”

相关评论文章认为，GLP-1药物的开发将推动人们就肥胖问题展开讨论，这有助于减少对体重超重的污名化。不过，评论文章也指出人们对这些药物的成本、可获得性、相关副作用以及可能需要无限期服用的担忧。医生还担心不肥胖或不超重的人会寻求GLP-1药物来达到迅速减肥的目的。

年度科学突破榜单还包括：一种可能会减缓阿尔茨海默病患者大脑神经退行性病变的抗体疗法；发现地表以下的天然氢源；推动全球机构对早期职业科学家的待遇进行系统性改变；证实了在美国新墨西哥州一个古老湖泊中发现的人类足迹的古老性；地球重要的碳泵正在放缓；大规模黑洞合并产生的星际信号；人工智能辅助天气预报的发展；新的疟疾疫苗；E级超算的部署。

(责编：申佳平、陈键)

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