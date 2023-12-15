操秀英

记者12月13日从中国石化获悉，我国首座商业化分布式氨制氢加氢一体站——广西石油南宁振兴加能站日前在广西南宁建成并成功试投产。该一体站采用了中国石化自主研发的分布式氨制氢成套技术，每天能产出500公斤99.999%的高纯度氢气，制氢规模为同类型最大，可满足40多辆氢燃料车用氢需求。

据介绍，氢气的储存和运输是制约氢能产业链发展的关键环节。当前，我国主要依靠长管拖车来运输氢气至加氢站，氢气运输能力低、运输成本高。氨分解制氢是制氢的一种技术路线，即通过氨分解催化剂将氨分解为氮气和氢气，再将氢气进行提纯，满足相关用能需求。氨是一种高效储氢介质，具有储运容易、储运成本低等优势，且氨分解制氢过程不排放二氧化碳。

我国是世界上最大的合成氨生产国和消费国，发展分布式氨制氢具有良好的基础。2022年1月，国家发改委、国家能源局发布《“十四五”新型储能发展实施方案》，首次将氨作为重要储氢载体列入重点攻关方向，明确提出开展“氨氢储能”示范。

此次投用的一体站采用的分布式氨分解制氢技术由中国石化石油化工科学研究院有限公司自主研发，主要加氢设备与系统均由中石化石油机械股份有限公司自主生产，可以实现对氢燃料车加氢、对长管拖车充装双重功能。此外，制氢设备采用单元模块化、撬装化设计，可实现现场快速安装、投运，便于快速推广复制。

(责编：申佳平、陈键)

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