人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国首座商业化氨制氢加氢一体站试投产

操秀英
2023年12月15日08:57 | 来源：科技日报
小字号

记者12月13日从中国石化获悉，我国首座商业化分布式氨制氢加氢一体站——广西石油南宁振兴加能站日前在广西南宁建成并成功试投产。该一体站采用了中国石化自主研发的分布式氨制氢成套技术，每天能产出500公斤99.999%的高纯度氢气，制氢规模为同类型最大，可满足40多辆氢燃料车用氢需求。

据介绍，氢气的储存和运输是制约氢能产业链发展的关键环节。当前，我国主要依靠长管拖车来运输氢气至加氢站，氢气运输能力低、运输成本高。氨分解制氢是制氢的一种技术路线，即通过氨分解催化剂将氨分解为氮气和氢气，再将氢气进行提纯，满足相关用能需求。氨是一种高效储氢介质，具有储运容易、储运成本低等优势，且氨分解制氢过程不排放二氧化碳。

我国是世界上最大的合成氨生产国和消费国，发展分布式氨制氢具有良好的基础。2022年1月，国家发改委、国家能源局发布《“十四五”新型储能发展实施方案》，首次将氨作为重要储氢载体列入重点攻关方向，明确提出开展“氨氢储能”示范。

此次投用的一体站采用的分布式氨分解制氢技术由中国石化石油化工科学研究院有限公司自主研发，主要加氢设备与系统均由中石化石油机械股份有限公司自主生产，可以实现对氢燃料车加氢、对长管拖车充装双重功能。此外，制氢设备采用单元模块化、撬装化设计，可实现现场快速安装、投运，便于快速推广复制。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国民航业完成货邮运输量超660万吨 11月货运规模创历史新高
　　人民网北京12月14日电 （记者乔雪峰）今年以来，我国民航运输生产持续向好，整体呈现恢复稳健、运行安全的良好局面。 记者从民航局获悉，截至11月底，今年我国民航业共完成货邮运输量661.0万吨，货邮运输规模恢复至2019年同期的96.9%。…
商务部：当前引资规模仍处于历史高位 高技术产业占比提升
　　人民网北京12月14日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人束珏婷14日在商务部例行新闻发布会上表示，当前引资规模仍处于历史高位，引资结构不断优化，高技术产业占比提升，外商来华投资热度不减，前10个月，加拿大、英国、法国、瑞士、荷兰等实际对华投资分别增长110.3%、94.6%、90.0%、66.1%和33.0%（含通过自由港投资数据）。 束珏婷介绍，中国始终致力于建设市场化、法治化、国际化一流营商环境，更好服务外商投资企业。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部