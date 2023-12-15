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我国不动产登记“跨省通办”将逐步实现重点区域全覆盖

王立彬
2023年12月15日09:00 | 来源：新华社
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以“互联网+不动产登记”为主、线下帮办为辅的不动产登记一体化机制，将从长三角走向全国，逐步实现重点区域“跨省通办”全覆盖。

自然资源部有关负责人14日对记者表示，2023年以来，长三角区域共办理转移登记、抵押登记、信息查询等网上业务近1100万件，有效服务了异地办事需求，降低了企业办事成本，提升了人民群众幸福感，促进了营商环境优化，助力了长三角区域一体化高质量发展。

据介绍，最近3年来，长三角生态绿色一体化发展示范区执行委员会联合三省一市自然资源主管部门，印发了不动产登记“跨省通办”工作方案，开展了“互联网+不动产登记”“跨省金融信贷+不动产抵押登记”并在登记服务大厅设置“跨省通办”窗口。推动长三角一体化领导小组办公室把这一机制作为制度创新经验复制推广，在长三角逐步落地实施。从2021年“跨省通办”首证在苏州吴江区发出至今，三省一市已经构建了以“互联网+不动产登记”为主、线下帮办为辅的不动产登记一体化“跨省通办”机制。

今年上海市为一家注册在金山的外商独资企业“全程网办、四证齐发”，交地、发证、抵押联办，支撑了企业开工建设新厂房。实践表明，在严守安全底线基础上，不动产登记“跨省通办”，更好满足了市场交易和抵押融资需求，助推了长三角加快形成更高层次改革开放新格局。

据上海等地的工作思路，首先要在域内选取试点城市，按全领域、全业务类别“全程网办”总体目标，推动“网络实人认证+证照免于提交+补充资料邮寄”工作模式运用，后续全区域落地，最后推广至全国各地。

在日前召开的深化长三角区域不动产登记一体化“跨省通办”改革工作座谈会上，自然资源部表示，下一步将深化改革成果，推动不动产登记从“网上可办”向“网上好办”“全程网办”转变，加快实现长三角不动产登记全业务类型、全区域覆盖一体化“跨省通办”，并将经验做法向京津冀、成渝等区域推广，逐步实现全国重点区域全覆盖。

(责编：申佳平、陈键)
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