原标题：高质量发展看“县”在丨遇见坝上草原

“这么近，那么美，周末到河北！”。今年以来，河北这句旅游宣传标语可谓是“火出圈了”。

河北省是全国唯一兼有草原、海滨、沙漠、湖泊、高原、平原、山地、林地等地貌（生态系统）的省份，被称作浓缩的“国家地理读本”。

坝上草原便是来河北游玩时不可错过的特色。素以坝上草原景观闻名的张家口，是北京2022年冬奥会和冬残奥会的举办场地之一，而中国联通作为北京2022年冬奥会和冬残奥会唯一官方通信服务合作伙伴以及当地主导通信运营商，在为赛场打造优质通信网络的同时，更是助力张家口成为了一座真正意义上的“千兆城市”。

5G网络在城区、县城、干线、景区连续覆盖，实现全域端到端“万兆到企、千兆到户”的宽带接入能力，千兆业务保障率达100%……凭借“双千兆”网络超大带宽、超低时延、先进可靠的优势，中国联通集团公司和中国联通河北省分公司（以下简称“河北联通”）上下联动，在张家口构筑起智慧城市高效运行的坚实底座。其中，不得不说的便是助力张家口沽源县、康保县摘掉了“贫困的帽子”，大步迈向数字化网络化智能化。

摘帽！

“无人驾驶”拖拉机行进在田间地头，无人机在农田上空来回穿梭撒肥施药，农副产品被赋予“电子身份证”纳入商品溯源系统，养殖户通过定位装置和电子围栏管护牛羊群，村干部通过手机随时随地开启大喇叭向全村广播……新技术使农村旧貌换新颜，数字化描绘着乡村新图景。

沽源县、康保县都曾是国家级深度贫困县，也是中国联通集团公司的定点帮扶县。

从原来的贫困县蜕变成现在的“智慧”县，正是中国联通依托网络和数字技术优势、加大产业帮扶力度、积极建设“双千兆”网络的结果。

在中国联通的对口帮扶下，沽源县石头坑村成为了河北省第一个实现5G网络覆盖的村庄，户户通千兆光纤、处处有5G网络覆盖、家家都能看数字电视，实现了信息基础设施与城市“同网同速”，而先进的数字技术与农业生产的有效融合，乡村旅游、民宿等产业线上线下的互相促进，不仅使石头坑村完成了脱贫摘帽任务，还成了远近闻名的富裕村。

刘强就是受益者之一。

据了解，今年40岁的刘强是一个土生土长的石头坑村村民，中学毕业后在外打工十几年，并于2017年回乡创业。现如今，刘强除了在村里种植藜麦、经营特色农产品店外，还将家里一处农家院参与了村里的民宿试点，接待了一些游客。

“目前，联通5G已经在村里全部覆盖，游客来村里游玩，上网很方便。此外，我直播使用的也是联通宽带专线，现在我有了自己的农产品门店、基地、工厂，以后我想着把室内直播、室外直播都做起来。”刘强激动地说。

“有了中国联通网络覆盖，我们的好日子更有奔头了。”石头坑村党支部书记赵艳彬对村里未来的发展十分看好，充满了信心。

当前，中国联通在沽源县、康保县已实现所有行政村光纤宽带通达率100％、4G覆盖率100％，中小学校、扶贫安置点宽带和4G网络100%覆盖。

而网络全面覆盖的背后，还有很多不为人知的故事。

作为一名退伍老兵，杜小平退伍后加入了河北联通沽源县分公司，继续在平凡的岗位上兢兢业业、发光发热，并和全体同事一道完成了沽源县脱贫攻坚期间的网络建设任务，为网络强国和数字中国事业“添砖加瓦”。

当地有一个叫芦草村的贫困村，全村年轻人几乎都在外打工，这也让他们越来越牵挂留守在家的老人孩子，希望能够及时了解亲人的动态。当杜小平得知这一现状后，立即前往现场勘查网络覆盖情况，并牵头制定了网络建设方案，最终在不到一个月的时间里就开通了芦草村联通基站，而联通宽带网络也同步进入了村里。

事后，杜小平说：“这个过程虽然很苦，但是我感受到了我的人生价值。”

这一句话，道出了中国联通成千上万个基站建维人员的苦和乐。

好网络带来了好愿景。在“互联网+产业”模式下，康保县亚麻籽油、沽源县藜麦等“一县一品”的产业帮扶新路径被大力推进，人民群众的收入变得越来越多了；在“互联网+研学”模式下，帮助石头坑村创办了研学基地，让一批批学员们走进农户家中了解村情民意，在田间地头感受数字乡村建设成果，进而带动了村集体收入增收；在“互联网+旅游”模式下，完成了“草原天路”沿线联通4G网络全覆盖，不仅让沽源县莲花滩乡5个村369户人家的生活环境得到直接改善，也使这5个村成为了“草原天路”上一道亮丽的风景线。

以康保县亚麻籽油为例，近年来，中国联通采用“龙头企业+合作社+农户”模式，先后投资2100余万元，帮助康保县亚麻籽油龙头企业河北凯阔食品集团股份有限公司兴建冷榨亚麻籽油生产基地。如今，百余亩的生产基地已拥有亚麻籽油胶囊生产线、亚麻酸胶囊生产线、木酚素提取生产线等六条专业生产线。截至目前，康保县亚麻种植面积超过15万亩，带动4个乡镇28个村2267户脱贫户实现户均年增收814元，亚麻籽生产加工创造稳定就业岗位160余个，人均年收入4万元。

河北联通网络部副总经理唐迪表示，未来，河北联通将进一步提升两县的5G网络覆盖水平，加大网络帮扶力度，强化技术创新应用，让越来越多的人享受到数字技术带来的便利。

“智”理！

如今，康保县有了亚麻籽产业、沽源县有了藜麦产业，农民收入大幅增长的同时，县域经济也实现了快速发展。

不仅如此，这两个县在“双千兆”网络的赋能下，正朝着数智化的方向演进。

经济态势监测、态势感知监测、城市综合态势监测、可视化研判日报、车辆行程轨迹……在张家口沽源县新型智慧城市指挥中心操作大厅，一张大屏上集成了各类实时数据，工作人员只需点击鼠标，即可获取详细的信息。

这个平台被工作人员称为沽源城市治理的“智慧大脑”。

该平台采集整合了4000余路视频及沽源县各职能部门的基础数据，可实现对各领域核心指标的监测与可视分析，从而全面动态感知城市运营管理状况，大幅提升了沽源的监管力度及行政效率。

“当需要对前端全景AR摄像头、森林防火摄像头实时监测回传的视频画面某个局部或细节进行查看时，在千兆网络的支撑下，工作人员能够毫无卡顿地对画面进行框选放大，就像我们在手机上放大、查看一张图片一样轻松。”河北联通智慧沽源运营中心主管张丽丽说。

安全生产无小事。事事关民生，时时要警惕。

为切实守护好人民群众的生命财产安全，中国联通运用5G、大数据、物联网等技术，为康保县构建了多场景、全维度、立体化的生产生活安全防护和调度体系。

针对康保县气候高寒干旱、林地草场覆盖率高、防火防灾责任重任务重的情况，中国联通打造了数字化智能化的“森林防火”系统，建成覆盖全域的防火红外及热成像监测网络，实现对全县森林、草地的24小时防火监测；围绕提高县域防灾减灾救灾和急难险重突发公共事件处置保障能力，打造了应急通信融合指挥调度体系，实现高效统筹调度全县应急物资、救援力量，做到了监管精准、感应及时、响应迅速、救援高效。截至目前，康保全县72家安全生产企业的视频资源已全部接入该系统。

现在，县域从治理向“智”理跃进，“数字沽源”“数字康保”建设已初具雏形。

2023年11月1日，中国联通还与张家口市签署战略合作协议，双方就张家口数字经济发展等事宜达成共识。后续，中国联通将不断加大帮扶力度，持续以精品网络、智慧应用、贴心服务满足人民群众对美好信息生活的向往，用科技力量赋能县域、城市高质量发展，全面助力中国式现代化建设河北篇章。

(责编：杨迪)

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