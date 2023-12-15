黄盛

作为生态文明建设的重要组成部分，绿色金融的大力发展对推动经济社会绿色转型发展、实现“双碳”目标有着重要意义。前不久召开的中央金融工作会议也指出，金融要为经济社会发展提供高质量服务，要做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。

事实上，我国绿色金融体系建设取得明显成效，已形成以绿色贷款、绿色债券为主的多层次多元化绿色金融市场，为服务实体经济绿色低碳发展提供了强大动力。中国人民银行数据显示，截至2023年三季度末，我国绿色贷款余额28.58万亿元，同比增长36.8%，居全球首位；境内绿色债券市场余额1.98万亿元，居全球第二。

在实现金融强国目标过程中，如何做好“绿色金融”这篇大文章？对于不少银行理财子公司来说，贯彻ESG投资理念、以绿色投资作为工具推动绿色金融行稳致远，正成为践行绿色发展的重要路径。

“在做好绿色金融文章上，ESG投资将非财务信息系统性纳入投资考量，能够有效辨识、预防和规避企业的潜在风险，有效降低投资的风险承担水平。”华夏理财有限责任公司董事长苑志宏表示，银行理财在发展绿色金融方面积极开展ESG投资，是银行理财对原有风险管理工具的补充和完善，可以实现银行理财风险管理能力的进一步提升，有助于进一步降低银行理财投资的风险水平。

据介绍，华夏理财对ESG理念的探索开始于2018年，并从挖掘气候主题投资价值与推动理财投资组合减碳等多方面齐头并进。其中，在投资方面，华夏理财基于债券、股票、基金等不同资产类别，结合投前研究、投中监测、投后管理等环节，将ESG融入到整个投资框架中。在研究方面，华夏理财独立开发的ESG评价体系已经覆盖2500家国内债券发行人。在推动绿色金融与转型金融有效衔接方面，华夏理财搭建投资企业碳排放数据库，推动投资组合碳排放强度盘点工作，率先开展转型金融研究探索，在机构投资运作中进一步深化ESG投资理念。

金融机构对绿色金融的高度重视，推动ESG投资引领撬动作用更加凸显。“从实践经验看，ESG投资对于华夏理财业务发展具有显著的推动作用，主要体现在防范信用风险，降低波动、提升收益、挖掘投资机会等方面。”苑志宏认为，凭借ESG投资的先发优势，华夏理财在ESG领域不断发力，深入践行绿色投资理念。与此同时，华夏理财也将持续打造“优质理财工厂”的核心竞争力，将应对气候变化作为ESG投资的核心工作，总结提炼绿色金融发展的有效做法和有益模式，提高金融支持绿色低碳发展质效、服务经济高质量发展的能力，展现“北京的理财子公司”定位下的国企担当。

业内人士表示，做好绿色金融大文章，需要金融机构在投资决策和管理过程中实现经济效益、社会效益和环境效益的协调统一。华夏理财等银行理财机构需要吸引更多的投资者和利益相关方投入到负责任投资的积极行动中，共同促进创新、协调、绿色、开放、共享的发展模式，加强市场研判，加快数字化转型，持续发力产品端、销售端和投资端，统筹防风险、惠民生、利长远的高质量投资，引导绿色投资者关注和支持转型经济活动，为经济社会发展提供高质量服务。

(责编：王震、吕骞)

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