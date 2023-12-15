人民网北京12月15日电 （记者杨曦）15日，在国新办举行11月份国民经济运行情况新闻发布会上，国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华表示，随着宏观政策效力持续显现，11月份主要生产需求指标呈现稳中有升态势，就业物价总体稳定，创新动能继续成长，国民经济整体上延续了回升向好的态势，为实现全年发展目标打下了一个非常坚实的基础。

刘爱华分析，11月份，我国经济运行主要呈现出以下六个方面的亮点和积极变化：

一是生产供给稳步回升。从工业看，装备制造业支撑增强，多数行业增速回升。11月份，规模以上工业增加值同比增长6.6%，比上月加快2个百分点。其中，装备制造业增长9.8%，拉动工业增长1个百分点以上。从增长面看，超六成行业、近半数产品增速均比上月回升。从服务业看，接触型服务业保持恢复，现代服务业平稳增长，服务业保持较快增长。11月份，服务业生产指数同比增长9.3%，比上月加快1.6个百分点。其中，批发和零售业、住宿和餐饮业、信息传输软件和信息技术服务业这些服务业的生产指数增速均比上月加快。

二是国内需求继续恢复。从消费看，出行类商品销售改善，服务消费潜力继续释放，市场销售增势良好。11月份，社会消费品零售总额同比增长10.1%，比上月加快2.5个百分点。其中，限额以上单位汽车类商品零售额增长14.7%，带动作用明显。1-11月份，服务零售额同比增长19.5%，比1-10月份加快0.5个百分点。从投资看，制造业投资稳中有升，高技术产业投资较快增长，固定资产投资规模继续扩大。1-11月份，固定资产投资同比增长2.9%，与1-10月份持平。其中，1-11月份制造业投资增长6.3%，比1-10月份加快0.1个百分点。1-11月份，高技术产业投资同比增长10.5%，保持较快增长。

三是就业物价总体稳定。就业形势继续改善，11月份，全国城镇调查失业率为5%，与上月持平，今年以来总体回落。从重点就业群体看，农民工就业改善。11月份，外来农业户籍劳动力城镇调查失业率为4.4%，处于近年来较低水平。核心CPI保持稳定，11月份，不包括食品和能源的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅与上月相同。从累计看，1-11月份核心CPI上涨0.7%，涨幅与1-10月份持平，保持稳定。重点民生商品供应充足，价格总体稳中有降。

四是国际收支持续改善。货物出口由降转增，11月份货物进出口总额同比增长1.2%，比上月加快0.3个百分点。其中，出口增长1.7%，结束了连续6个月的下降态势。从贸易方式、贸易主体、贸易伙伴看，贸易结构均保持优化。外汇外储稳中有升，11月末，外汇储备余额是31718亿美元，比上月末增加706亿美元，今年以来稳定在3.1万亿美元以上；月末人民币对美元汇率中间价比上月末有所升值。

五是创新引领成效继续显现。首先表现在高技术产业发展向好，11月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长6.2%，比上个月加快4.4个百分点；其中，半导体器件专用设备制造、智能车载设备制造等行业增加值分别增长36.1%和92.2%。其次，新能源新材料产品较快增长。11月份，新能源汽车、太阳能电池等新能源产品产量同比分别增长35.6%和44.5%；太阳能工业用超白玻璃、单晶硅等绿色材料产品产量分别增长30%以上。此外，消费新业态较为活跃。1-11月份，实物商品网上零售额同比增长8.3%，占社会消费品零售总额比重提升到27.5%。网上零售较快增长带动了快递行业蓬勃发展，12月初，相关部门统计，快递业务量首次突破1200亿件大关，再创历史新高。

六是安全发展基础得到巩固。粮食产量再创历史新高，今年我国粮食生产有力克服了多种自然灾害的不利影响，实现了总产量、面积、单产全面提升。2023年粮食产量比上年增长1.3%，连续9年稳定在1.3万亿斤以上。能源供应保持稳定增长。11月份，规模以上原煤、原油、天然气产量同比分别增长4.6、2.6%、5.3%，发电量增长8.4%，均比上月有所加快。煤油气电平等重点能源品类平稳增长，有效保障迎峰度冬的需要。

“从上面六个方面来看，11月份国民经济回升向好，工业、服务业、消费、出口这些指标都在持续改善，高质量发展扎实推进，全年发展主要预期目标有望较好完成。尽管当前外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，国内有效需求不足，部分行业产能过剩，社会预期偏弱，部分领域风险隐患仍然较多，但综合来看，我国发展面临的有利条件强于不利因素。”刘爱华说。

(责编：杨曦、吕骞)

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