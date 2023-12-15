人民网北京12月15日电 （记者李栋）国家统计局发布的数据显示，2023年全国粮食总产量13908.2亿斤，比上年增加177.6亿斤，增长1.3%，连续9年稳定在1.3万亿斤以上。2023年，在局部地方受灾较重的情况下，大面积单产提升有效对冲了灾害影响，实现了以丰补欠、以秋补夏。

农业农村部相关负责人表示，今年，我国启动粮油等主要农作物大面积单产提升行动，会同国家发展改革委、财政部统筹整合200多亿元，在100个大豆、200个玉米重点县整建制推进，从耕种管收、地种肥药全领域全环节找短板、补弱项，针对性地拿出良田、良种、良法、良机、良制“五良”集成组装的综合性解决方案，效果明显。

“2023年，党中央、国务院高度重视粮食生产，各地区各部门严格落实耕地保护和粮食安全责任，持续加大对粮食生产的支持力度，有力克服黄淮罕见‘烂场雨’、华北东北局地严重洪涝、西北局部干旱等不利因素影响，全年粮食产量再创历史新高。”国家统计局农村司司长王贵荣介绍。

2023年，中央实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，全方位夯实粮食安全根基，继续提高小麦、稻谷最低收购价，完善玉米大豆生产者补贴，增加产粮大县奖励资金规模，扩大三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围，向实际种粮农民发放一次性补贴100亿元，多措并举提高农民种粮积极性。各地贯彻落实粮食安全党政同责，调整优化种植结构，积极推进间套复种、整改复耕，挖掘面积潜力。全国粮食播种面积17.85亿亩，比上年增加954.6万亩，增长0.5%。其中，小麦和玉米面积增加，稻谷面积稳中略降，豆类面积小幅增长，薯类面积有所下降。

种植密度普遍增加。密度增加是今年大豆玉米单产提升的重要因素和显著特点。各省份围绕增加种植密度这个关键，重点推广大豆高台大垄密植、玉米增密精准调控等高产技术，整建制示范县种植密度增加明显。

大面积单产明显提升。各地扎实推进单产提升，在绿色高产高效、单产提升工程等项目的支持带动下，各地高产典型呈现出连片面积大、案例数量多、季季产量高等新特点。

大面积提单产在全国粮食产量高位增加中作用凸显。“据测算，综合分析评估政策支持、工作推进、气象条件、经济水平等因素，开展大面积单产提升行动的整建制推进县粮食单产增长率比非项目县高8.8个百分点，300个大豆、玉米整建制推进县单产提升对粮食增产的贡献率达到73%以上。”农业农村部相关负责人说。

(责编：王震、吕骞)

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