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台铃获“全球长续航电动车开创者”国际认证

2023年12月17日11:30 | 来源：中国网科技
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原标题：台铃获“全球长续航电动车开创者”国际认证 业内唯一联合国电动车采购单位

12月15日，全球增长咨询公司弗若斯特沙利文在北京为台铃集团颁发了“全球长续航电动车开创者”“中国长续航电动两轮车首创者”两项权威认证书。当天，台铃也正式签约成为行业内唯一的联合国电动车采购单位。

据悉，2006年，台铃率行业之先推出第一辆高性能电动车，延长里程30%。之后17年，台铃不仅实现了从低速跑百公里，到全速跑百公里，再到全速跑200公里的续航突破，还先后不同维度两次打破长续航里程挑战世界记录，在全球范围内首创的长续航电动车新品类。台铃集团执行总裁孙木楚表示，台铃从引领长续航科技创新，到推动长续航品类规范化发展，已成为行业翘楚，未来将战略眼光着眼全球，持续性深耕长续航事业。

在“长续发展，全球共享”长续航全球开创者品牌发布会暨联合国电动车唯一采购单位签约仪式上，沙利文大中华区总监李庚在认证致辞时表示，基于对电动两轮车市场调研分析，以及对业内相关品牌的综合研究和严肃评估，授予台铃“全球长续航电动两轮车开创者”及“中国长续航电动两轮车首创者”两项认证。

“台铃以创新性和前瞻性获此认证，客观证明其行业领先地位。”北京电动自行车协会会长郭金芝表示，台铃品牌以长续航、跑得更远等精准定位，赢得了广大消费者的认可，她希望未来台铃将长续航产品在市场上发挥更大价值，在全球化的进程中发挥独特魅力。

“联合国采购是国际公共采购的重要组成部分，台铃积极参与联合国采购实现‘走出去’战略，是最好的‘试验场’和‘加速器’，未来也将协助台铃把握机遇，积极融入联合国采购大家庭中来，实现产品走出去、品牌走出去”中国联合国采购促进会会长王栩男表示。（记者 沈成）

(责编：董童、吕骞)
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