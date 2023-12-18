王娜

原标题：【光明时评】出口“新三样”彰显中国制造新优势

日前召开的中央经济工作会议指出，扩大高水平对外开放。要加快培育外贸新动能，巩固外贸外资基本盘，拓展中间品贸易、服务贸易、数字贸易、跨境电商出口。在第134届广交会上，以电动载人汽车、锂电池、太阳能电池为代表的外贸“新三样”继续走俏。数据显示，前三季度，“新三样”产品合计出口7989.9亿元，同比增长41.7%。新的增长体现了长期以来中国制造能力的不断积累，更彰显了中国制造高质量发展中新的优势在不断形成。

完整的产业链供应链优势为“新三样”奠定坚实基础。随着社会分工的日益精细化，制造业的产业链供应链也愈加复杂化。其特征也从传统的“金字塔”式逐步发展为网状结构，节点不断增多的同时也更容易受到断链风险的波及。而完善的产业链供应链则可以有效促进资源优化配置，提高企业的核心竞争力，推动产业结构升级。目前，我国是世界上唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，220多种工业产品产量居世界首位，制造业规模连续13年居世界第一。近年来，面对一系列“卡脖子”难题，我国大力推动延链补链强链，促进产业集群式发展，比如在长三角形成的新能源汽车“4小时产业圈”，在福建形成的动力电池国家级先进制造业集群，都为“新三样”的发展奠定了坚实的基础。

超大规模的市场优势为“新三样”创造发展空间。我国幅员辽阔、人口众多，是全球第二大消费市场，可以为新技术的应用、新产品的推广提供足够大的空间，形成规模经济，“新三样”能够快速崛起正是得益于此。“新三样”作为高端化、智能化、绿色化的先进制造业，前期需要投入较大的固定成本和创新成本，而规模经济有利于企业摊薄成本，帮助企业在国内获得低成本优势，进而提升在国际市场的竞争力和占有率。规模经济还可以容纳多条技术路线竞争成长，比如锂电池领域就存在三元锂电池、磷酸铁锂电池等多条技术创新路线，而足够大的市场空间让具有符合产业升级方向的产品和企业快速成长，形成竞争优势。

高素质的人才优势为“新三样”提供有力支撑。改革开放以来，我国凭借巨大的人口红利，支撑了服装、家电、家具等“老三样”的出口。近年来，虽然低成本的人口红利在下降，但人力资本的优势仍然明显。“新三样”的发展既需要具有技术研发能力的高端人才，也需要掌握一定知识和技能的基础劳动力。数据显示，我国新增劳动力平均受教育年限上升到14年，接受高等教育人口达2.4亿，技能人才总量超过2亿人，这为“新三样”的技术创新、生产制造等方面提供了有力支撑。

中央经济工作会议强调，以科技创新引领现代化产业体系建设。要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。外贸出口的“新三样”正是近年来我国以科技创新推动产业创新的重要领域，是中国制造转型升级的一个缩影，更是中国经济发展韧性强、潜力大、活力足的有力显现。

（作者：王娜，系北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员、中国农业大学马克思主义学院教授）

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经