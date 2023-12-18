本报记者 刘志强

日前，推进“一带一路”建设工作领导小组办公室会同有关部门研究编制了共建“一带一路”民心相通、绿色丝绸之路、中医药国际合作、中国东盟发展、中非发展、中拉发展等系列蓝皮书，系统阐述了共建“一带一路”在相关重点领域和重点区域合作的发展成效、启示和未来展望，并于12月15日对外发布。

15日，国家发展改革委举行新闻发布会，邀请有关部门负责同志对系列蓝皮书进行了解读。

健康丝绸之路、绿色丝绸之路建设取得积极成效

今年是共建“一带一路”重大倡议提出10周年。10年来，共建“一带一路”合作领域已从“五通”扩展到健康、绿色等新领域，各国不断加强务实合作，共创美好未来。国家发展改革委区域开放司司长徐建平在会上介绍了健康丝绸之路、绿色丝绸之路的最新进展。

在共同应对公共卫生挑战方面，中国已与160多个国家和国际组织签署了卫生合作协议，发起和参与中国—阿拉伯国家卫生合作等9个国际和区域卫生合作机制；在提升卫生健康发展能力方面，中国帮助共建国家培养了数万名卫生领域专业人才，向76个国家和地区派出中国医疗队，赴30多个国家开展公益医疗活动。

10年来，绿色成为共建“一带一路”的鲜明底色。

政策体系持续完善。中国相继发布推进共建“一带一路”绿色发展、促进绿色能源国际合作等政策文件，明确了绿色丝绸之路建设的重点任务。

合作共识不断凝聚。中国与共建国家共同发起“一带一路”绿色发展伙伴关系倡议等，成立了“一带一路”绿色发展国际联盟等，广泛搭建起绿色交流合作平台。

务实合作深入推进。中国同共建国家一道，实施了一批新能源项目，在共建项目中融入绿色理念和技术，推动共建国家能源供给向高效、清洁、多元化方向发展。

生态环境部国际合作司二级巡视员崔丹丹介绍了我国在加强应对气候变化和生物多样性保护等领域国际合作方面的进展。在应对气候变化方面，中国设立“气候变化南南合作基金”，与39个共建国家签署48份气候变化南南合作文件，与埃塞俄比亚等共建国家开展70余个减缓和适应气候变化项目。在生物多样性保护方面，成功举办《生物多样性公约》第十五次缔约方大会，推动达成“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”；率先出资15亿元人民币，成立昆明生物多样性基金；中国企业在投资建设境外项目时，充分考虑生态环保因素。

中国东盟发展、中非发展、中拉发展迈出新步伐

东盟、非洲、拉美是高质量共建“一带一路”的重点区域。会上，徐建平介绍了中国东盟发展、中非发展、中拉发展的相关情况。

中国东盟合作成效显著。多双边贸易方面，中国连续14年保持东盟最大贸易伙伴地位，双方连续3年互为最大贸易伙伴。截至今年7月，中国与东盟累计双向投资额超过3800亿美元、在东盟设立直接投资企业超过6500家。制度型开放方面，中国与东盟国家共同推动《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）全面生效，中国与东盟之间90%以上的货物享受零关税待遇。

中国同非洲国家共建“一带一路”务实合作不断深入。打造了一批重大标志性工程项目：肯尼亚蒙内铁路带动沿线物流业和制造业快速发展，亚的斯亚贝巴—阿达玛高速公路成为埃塞俄比亚第一条高速公路，尼日利亚莱基深水港建成并投入运营。建设了一批“小而美”民生项目：中国在非洲建成24个农业技术示范中心，推广了玉米密植等300多项先进适用技术；中国在非企业通过铺路搭桥、修建水井等方式积极参与当地公益事业。

中拉共建“一带一路”合作也展现出强劲势头。目前，中国已与22个拉美和加勒比国家签署了共建“一带一路”谅解备忘录，与其中6个国家签署了共建“一带一路”合作规划。中国与拉美和加勒比国家持续推进陆、海、天、网“四位一体”互联互通，成功建设了牙买加南北高速公路等一批项目。贸易畅通水平也在不断提升，中国与拉美和加勒比国家货物贸易额从2013年的2613.9亿美元增长到2022年的4857.9亿美元。

中医药高质量融入共建“一带一路”

近年来，《推进中医药高质量融入共建“一带一路”发展规划（2021—2025年）》顺利实施。国家中医药管理局国际合作司副司长魏春宇介绍了相关成效。

中医药政策沟通持续深化。中国已与14个共建国家签订了传统医药合作文件，8个共建国家在本国法律法规体系内对中医药发展予以支持。

中医药资源互通有序推进。实施中医药国际合作专项，建设了一批中医药海外中心和国际合作基地。

中医药贸易畅通卓有成效。2021年以来，新增建设14家中医药服务出口基地。中医医师执业资格、中药产品准入等内容陆续纳入中外双边自贸协定。

中医药科技联通卓有成效。“十四五”期间，已推动国际标准化组织新颁布38项中医药国际标准，一批符合中医药特点的国际标准和规范在共建国家推广应用。

中医药民心相通日益加强。以科普宣传和义诊为主要形式的“一带一路”中医药针灸风采行等活动在共建国家开展中医药服务，获得当地民众认可。

魏春宇表示，下一步，将充分发挥中医药特色和多元价值优势，推动中医药医疗、教育、科研、产业在共建国家的协调发展，培育“小而美、惠民生”的中医药医疗服务和培训等项目。

《 人民日报 》（ 2023年12月18日 14 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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