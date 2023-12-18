人民网北京12月18日电 （曹淼）“我们期待更明朗的政策支持，让企业能够安心留下来。”“不久的将来，资金将更快地提供给企业。”

“怎样把优秀的人才吸引过来，解决他们在京生活的后顾之忧？”“人才方面，政府将在户口、居住证等方面为优秀人才另开赛道。”

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12月16日，中共北京市西城区委书记孙硕在专题调研文化事业和文化产业发展工作时来到“巨人港”全国专精特新小巨人企业服务平台调研，并现场耐心回应了来自企业界的诉求。

当天，北京迎来2023年入冬以来最冷的一天，最低气温因为两场大雪骤降至-16℃。尽管窗外天寒地冻，但窗内热火朝天。在西城区庄胜产业园区8号，由人民网与北京市西城区政府牵头，北京证券交易所、建设银行北京市分行合力打造“巨人港”全国专精特新小巨人企业服务平台（以下简称“巨人港”），正乘借着政策的东风，助力专精特新小巨人企业扬帆远行。

中共北京市西城区委书记孙硕（右一）来到“巨人港”全国专精特新小巨人企业服务平台调研（北京市西城区供图）

作为首都核心区，不久前，西城区发布《西城区推动文化产业高质量发展若干措施》（以下简称“文化产业十条”），出台10条“硬核”措施，重点围绕“文化+”、数字化赋能文化产业高质量发展目标，根据企业、项目、平台、空间等发展情况，择优采取资金奖励、租购房补贴、配套资助、项目补贴等多种资助方式，重点支持符合首都功能核心区文化产业发展方向的各类文化主体。

在此背景下，“巨人港”应时而生。据介绍，“巨人港”立足北京、面向全国，以发掘和培育专精特新企业为目标，通过独特的“4+N”产业生态服务模式（“4”为4家发起方，“N”为各产业细分领域生态合作伙伴），为企业发展提供覆盖全生命周期的一站式培训、孵化、融资、资源融通对接等服务。

依托庄胜产业园区，“巨人港”设置了巨人港会客厅、企业服务专区、专精特新智库，提供包括政策服务、金融服务、咨询辅导、产业对接、品牌建设等核心功能。

孙硕参观了园区内企业办公环境，察看周围商业配套，听取和了解园区规划建设进展、企业入驻、政策兑现、成果孵化等情况。他指出，“专精特新”是国家引导中小企业专业化、精细化、特色化、新颖化发展，增强自主创新能力和核心竞争力的重大工程。

“一切都是效率！一切都是价值！”正如“巨人港”庄胜产业园区墙上的标语所说，全面助力专精特新中小企业发展，各方已蓄势待发。

据悉，人民网结合自有的“828企业服务平台”，为“巨人港”量身打造了“人民路演”“金台圆桌”“企业研学”“小巨人种子计划”等特色项目，围绕企业发展过程中的创新创业、育才引才、融资投资、转型升级、法律咨询等需求，对接各类专业服务。

在路演区，中国建设银行北京市分行相关机构负责人介绍，该行主动践行创新驱动发展战略，近年来在科创金融道路上积极开展有自身特色的探索：一是破解科创评价难点，率先推出了二维3E评价体系，依靠大数据生成评价结果，助力企业信用增级。二是信贷服务模式创新。依托具有股权投资功能的子公司，释放建行集团多牌照的经营动能。三是发力综合服务。用创业者港湾打造金融+孵化+产业+辅导的一站式服务，连接政府、产业、高校和投资者联盟等各方资源。

“我们将发挥北交所作为全国性证券交易所的功能和优势，为企业进入资本市场提供全流程规范辅导。”北京证券交易所相关部门负责人表示。

西城区“巨人港”相关负责人介绍，西城区“文化产业十条”政策推出后，首笔兑现资金就诞生在“巨人港”。

听完介绍，孙硕总结到：“如果上市有困难、发展方向有迷茫、合作伙伴找不着，企业来到这里，通过我们的服务，可以实现业务成长、价值提升、资本赋能。这就是‘巨人港’的优势之处。”

在调研中，孙硕指出，传统的西城是金融总部、央企的聚居地，如今面临经济结构转型，文创产业和文化产业将是西城未来发展发力的方向。他要求，坚定不移推动文化强区建设，深化文化赋能，加强文化与科技、金融深度融合，持续探索一条减量背景下文化产业高质量发展新模式。

最后，孙硕对“巨人港”的发展表达了期许：“‘巨人港’可以成为全区文化产业重要的根据地。要努力营造一流、舒适的企业成长环境，为全国的专精特新小巨人企业提质增速、做强做大，提供一个可复制、可推广的发展模式。”

(责编：曹淼、高雷)

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