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产业振兴激发乡村发展新动能

仇焕广
2023年12月18日08:53 | 来源：光明日报
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原标题：产业振兴激发乡村发展新动能

我国乡镇企业是由农村集体经济组织或农民投资为主在农村兴办的各类企业。改革开放至今，乡镇企业在市场经济改革过程中经历了丰富的探索实践，是我国建立社会主义市场经济体制的先导队伍，是农村经济的主体力量和国民经济的重要组成部分。在以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度下，我国于1997年开始施行《中华人民共和国乡镇企业法》，标志着我国乡镇企业进入了法制化、规范化的轨道。此后，国家在“三农”领域实施了一系列重大措施，乡镇企业也采取了多种方式深化改革，明晰产权关系，以混合所有制、民营和个体企业等形式存在并进一步发展壮大，不断为实现农业农村现代化作出新的贡献。

改革开放以来，乡镇企业先是实现了“异军突起”，成为市场经济、以工补农和城乡一体化的先导力量。1978年至1991年间，乡镇企业每年都有300亿元至400亿元的补农资金，同时促进了农业劳动力就地转化为产业劳动力，激发了农村和小城镇的经济活力。此后，乡镇企业在为政府创收、为国家创汇方面作出了重大贡献。以1998年为例，乡镇企业上交国家税金高达1583亿元，占全国税收总额的20.4%；出口产品交货值为6854亿元，占全国出口的34.8%。进入21世纪后，乡镇企业逐渐回归农业，聚焦农业资源开发，进一步提升了同“三农”问题的关联度。党的十九大报告提出实施乡村振兴战略后，乡镇企业服务“三农”的作用更加突出，以乡村特色产业为重点，以农村一、二、三产业融合发展为路径，赋能乡村实现产业振兴。乡镇企业的产业兴旺起来，不断壮大县域经济、带动农民就地就业增收。

近年来，不少乡镇企业通过改制、改革等方式有了新面貌、新业态。但是，它们在产业发展过程中仍能发挥“灵活性”优势，焕发出蓬勃活力。首先，根据自身特点灵活选择合适的产业和发展方向。例如，来自江苏泰兴黄桥镇的企业将小提琴的生产和出口外向型策略灵活地结合在了一起。尽管小提琴生产总体上属于劳动密集型产业，且面临技术含量不足等限制，他们仍然利用灵活性等优势在国际市场中站稳了脚跟，向着“低端产业高端化”的方向迈进。其次，立足当地资源禀赋，因地制宜发展特色产业。例如，河南省兰考县曾经饱受风沙等自然灾害的困扰，为此该县徐场村的村民种下了大量泡桐树以抵御风沙。由于黄河故道土质、气候特殊，生长于此的泡桐木质疏松，不易变形，正是制作民族乐器的好材料。当地看到了这一资源禀赋背后的机会，开始就地取材，发展民族乐器产业，如今该村已经成为远近闻名的乐器村。

在乡村振兴的背景下，要全面推进产业发展可从几个角度把握机遇、激发动力。一是充分利用当地资源，依托当地独特的自然和文化资源，发展手工艺制造业等产业。在传承中华传统文化的同时，创造具有地域特色的产品，吸引更多的游客和消费者，提高产品附加值。二是积极促进技术创新，不断引入新的工艺和技术，提升产品品质。借助数字化技术、自动化生产线等手段，提高生产效率，降低生产成本，增强国际竞争力。三是向产业链后端拓展。通过提供全产业链的服务，更好满足客户需求，扩大业务范围。四是统筹协调、形成合力。合作有利于共享资源、降低成本、共同开发新产品和市场。例如，同区域企业可以联合开发共享物流网络，降低运输成本，提高效率。

有限的琴键上，能奏出无限的乐谱。乡镇企业是亿万农民的伟大创造，产业振兴是中国经济加速增长的引擎。相信在新时代的舞台上，它们将继续谱写华夏的新乐章。

（作者：仇焕广，系中国人民大学农业与农村发展学院院长）

（项目团队：本报记者 李晓、耿建扩、陆健、苏雁、崔志坚、陈元秋 本报通讯员 谢尚国、廖莹、黄建）

(责编：杨曦、陈键)
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